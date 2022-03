Terza puntata Isola dei Famosi 2022 : eliminati e nomination

A rischio la Terza puntata dell'Isola dei Famosi 2022 di lunedì 28 marzo 2022, ma è tornato l'allarme temporale e nelle scorse ore sono tornati sulle spiagge i naufraghi. La produzione ha dovuto salvare i naufraghi a causa della forte pioggia scoppiata qualche giorno fa. Ilary Blasi ha aperto la puntata parlando di una "notte delle scelte": a tutti è stato chiesto di scegliere. E c'è stata anche una battaglia tra Playa Accoppiada e Playa Sgamada, la spiaggia dove le coppie eliminate dal televoto finiscono per diventare concorrenti single.

Ma prima di tutto Ilary ha affrontato le ultime dinamiche del gruppo. Laura Maddaloni in particolare si è lamentata del fatto che pochi si siano dedicati alla ricostruzione della capanna e che poi si siano ritrovati fuori dalla capanna nella notte. Il dito è stato puntato particolarmente su Carmen Di Pietro, poi hanno aggiunto altri nomi come Nicolas Vaporidis e Alessandro. Qualcosa che avevano già chiarito tra loro ma di cui hanno parlato ancora nella puntata. Per quanto riguarda l'altra coppia nominata, Floriana Secondi e Antonio Zequila, sembra che la prima abbia cambiato atteggiamento in spiaggia. C'è stato un chiarimento tra lei e Nicolas e hanno superato lo scontro della scorsa settimana. Durante il primo collegamento con Playa Sgamada si è subito palesata l'assenza di Patrizia Bonetti.

La stessa Blasi ha fatto luce su quanto sta accadendo: “Si è ustionata ma sta bene. Per precauzione la teniamo sotto controllo in infermeria”. Quindi Patrizia tornerà in spiaggia non appena i medici daranno l'ok. Nel frattempo, Ilona Staller era forse un boss in spiaggia troppo ingombrante, si è lamentato anche il suo ex compagno Marco Melandri. I quattro hanno poi lasciato la spiaggia per raggiungere Tana dei Serpenti. Marco Cucolo ha avuto modo di dire tutto ciò che pensa di Lory Del Santo senza essere interrotto: riuscirà a tacere? Beh si! Dopo una prova di coraggio in cui Marco ha recuperato un pennello in una cassa piena di scarafaggi, paguri e chi più ne ha più ne metta, c'è stato il verdetto del televoto. La coppia eliminata era quella formata da Floriana e Zequila.

Queste le percentuali: il 76% del pubblico ha votato per eliminarle, solo il 24% è stato contro Carmen e Alessandro. Zequila ha deciso di dare il bacio della nomination a Jeremias Rodriguez e Gustavo. Floriana ha espresso il desiderio di lasciare l'Isola in seguito all'esito del televoto, non accettando di rimanere a Playa Sgamada. Tutti in studio e al Palapa hanno cercato di convincerla ad andare avanti da sola, non sembrava propensa ma Ilary le ha chiesto di parlarne più tardi. Ilona e Roger sono la nuova coppia: Staller come boss è tornato a Playa Accoppiada e lei ha scelto con chi accoppiarsi. Si offrì di portare il fuoco per il gruppo, ma accettò di essere legata al famoso paio di elastici. Ha scelto il fuoco, quindi ha accettato l'elastico. Il test di ricompensa è andato molto bene: hanno preso tutto ciò che era disponibile.

C'è stata un'altra prova premiante con una pizza in palio, Playa Accoppiada e Playa Sgamada hanno giocato il tiro alla fune: hanno vinto i naufraghi dell'Accoppiada. Floriana ha deciso di rimanere all'Isola dei Famosi e continuerà l'avventura con gli altri Sgamadi. Anche in questo episodio Nicolas Vaporidis ha vinto la gara di testa, in cui ha gareggiato un concorrente per coppia. Playa Sgamada ha eletto il suo nuovo boss, Marco Melandri, che ha ottenuto l'immunità. Giovedì prossimo ci saranno i primi veri eliminati di questa edizione. Nel post di nomina, Jeremias ha anche detto che voleva andarsene. Non sembrava così determinato da suggerire che avrebbe potuto davvero smettere. Si è lamentato con Ilary che, secondo lui, il pubblico non coglie la realtà di ciò che accade in spiaggia. Non si è arreso, però. In nomination ci sono Carmen e Alessandro contro Clemente e Laura: la prima coppia votata dal girone, la seconda dai leader.

Ecco le nomination:

Carmen e Alessandro hanno nominato Blind e Roberta;

Lory e Marco hanno nominato Blind e Roberta;

Ilona e Roger hanno nominato Carmen e Alessandro;

Blind e Roberta hanno nominato Carmen e Alessandro;

I Rodriguez hanno nominato Carmen e Alessandro;

Clemente e Laura hanno nominato Carmen e Alessandro.

Altre News per: terzapuntataisolafamosi2022eliminatinomination