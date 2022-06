Arriva Mario Strikers: Battle League Football

Super Mario si dà al calcio e consegna di persona la sua sciarpa da stadio al 442 Sports Pub di Milano

SuperMario e tutti i suoi amici sono pronti per il calcio d’inizio: domani, 10giugno, arriva in esclusiva sulla famiglia di console Nintendo Switch il nuovo Mario Strikers: Battle League Football, l’ultimo videogioco dell’idraulico baffuto dedicato allo sportpiù amato e seguito dagli italiani. Per l’occasione, l’eroe Nintendo inpersona si è recato a Milano per donare la sua personale sciarpa daultras al 442 Sports Pub, storicolocale del capoluogo meneghino amatissimo dai tifosi del pallone e famoso perla sua collezione di oltre 300 sciarpe da calcio appese lungo tutte lepareti a cui, da oggi, si aggiunge anche quella di Mario Strikers: BattleLeague Football.







Nato nel 2007, il 442 è diventato in poco tempo unpunto di riferimento per gli amanti del calcio e non solo, grazie allapossibilità di vedere tantissime partite in un’atmosfera da vero pub inglese. Inun locale così iconico e significativo per questo amatissimosport, non poteva certo mancare un riferimento al videogame calcistico diun’icona come Super Mario, che ha provveduto ad appendere la sua sciarpatra le numerosissime già presenti sui muri del 442.





Mario Strikers: Battle League Football è il nuovo e attesissimo capitolo dell’acclamata serie MarioStrikers che fa il suo grande ritorno su Nintendo Switch dopo ben 15anni. In questa nuova avventura, i giocatori potranno scoprire lo strike,uno sport simile al calcio in cui l’unica regola è fare di tutto pervincere. Sarà possibile scegliere tra un roster di dieci personaggi datutto il Regno dei Funghi per comporre la propria squadra e lanciarsicosì in sfide in cui tutto è permesso: lo strike è infatti una disciplinaunica, fatta di contrasti aggressivi e devastanti tiri speciali, chiamati ipertiri,che permettono di segnare due gol invece di uno. Inoltre, il proprio team saràaltamente personalizzabile grazie alla possibilità di assegnare equipaggiamentispecifici ai personaggi, che ne modificano non solo l’aspetto, ma anchestatistiche come velocità, forza e precisione dei passaggi. L’esperienza digioco verrà arricchita ulteriormente dopo il lancio, perché il gioco completoriceverà una serie di aggiornamenti gratuiti che aggiungeranno, tra levarie novità, anche nuovi personaggi.

Mario Strikers: Battle League Football, grazie alla possibilità di includere in ogni partita fino aotto giocatori sulla stessa console, è davvero la nuova esperienzamultiplayer targata Mario da non perdere su Nintendo Switch e unperfetto alleato per svoltare le serate estive in compagnia di amici e famiglia.Per condividere invece il divertimento con appassionati da tutto il mondo, ilgioco online comprenderà inoltre la modalità Club Striker**, checonsente a 20 giocatori di unire le forze per provare a scalare laclassifica mondiale. Sarà possibile creare la propria squadra e personalizzarlain tutto e per tutto, dalla composizione del team alla divisa,passando per lo stemma e arrivando allo stadio in cui giocare. Manon solo: per i più appassionati, ogni settimana ci saranno sfidediverse che permetteranno di passare alla divisione superiore o retrocedere aquella inferiore, proprio come in un vero campionato di calcio.

Mario Strikers: Battle League Football è disponibile dal 10 giugno in esclusiva su NintendoSwitch, ma la sciarpa di Super Mario è già sulle pareti del 442Sports Pub ad attendere tutti i fan di sport e videogiochi!

