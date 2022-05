Mario Strikers: Battle League Football nuovo trailer

Mario Strikers: Battle League Football verrà lanciato per Nintendo Switch il 10 giugno e presenta lo Strike, uno sport cinque contro cinque che incoraggia il caos e dove tutto è concesso per vincere. È come il calcio, se il calcio non avesse né arbitri né regole. Nel nuovo trailer Mario Strikers: Battle League Football – Panoramica (Nintendo Switch) si possono scoprire ulteriori dettagli di gioco, inclusi tutti i modi in cui i giocatori possono percuotere, fulminare e colpire gli avversari con un calcio volante per farsi strada verso la vittoria.

In Mario Strikers: Battle League Football, i giocatori possono scegliere tra visi familiari del Regno dei Funghi, tra cui Mario, Peach, Donkey Kong e Toad, e giocare in locale* fino a un massimo di otto giocatori o partecipare a competizioni online.** I giocatori possono utilizzare un Contrasto di Squadra per aiutare un compagno di team a coprire un terreno extra, atterrare gli avversari o afferrare una Sfera Strike per scatenare un Ipertiro per ottenere due punti. Lo Strike non ha falli, quindi puoi far desiderare all'altra squadra di non aver mai incrociato i tacchetti con te!

Anche senza regole, la protezione è fondamentale. Sebbene il gioco sia accessibile a tutti, i giocatori possono anche implementare strategie più complesse indossando outfit appariscenti che possono essere equipaggiati per aumentare le statistiche, che varieranno a seconda dei personaggi, come per esempio maggiore velocità e tiro per aumentare il potenziale di punteggio, o aumentare la forza per resistere ai contrasti. Ogni personaggio ha anche il proprio stile Striker personalizzato da scoprire.

Una volta equipaggiati, i giocatori possono riunire i propri temibili amici nella modalità solo online Club Strikers. Qui, i giocatori possono creare il proprio club, con un massimo di 20 striker, o unirsi a uno già esistente e competere contro altri club per guadagnare punti e scalare la classifica ogni stagione. I proprietari dei club possono personalizzare la propria divisa e, dopo ogni partita, guadagnare dei gettoni da utilizzare per la personalizzazione dello stadio del club.

Scendi in campo per un'azione senza esclusione di colpi con Mario Strikers: Battle League Football, uno sport cinque contro cinque che incoraggia la mischia e permette qualsiasi azione pur di ottenere la vittoria. Scegli tra i volti noti del Regno dei Funghi e percuoti, fulmina e colpisci gli avversari con un calcio volante per farti strada verso la vittoria non appena Mario Strikers: Battle League Football verrà lanciato per Nintendo Switch venerdì 10 giugno.

