Mario Strikers: Battle League Football arriva a giugno

UNISCITI ALL’EVENTO DEMO FIRST KICK DI

MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL

E METTI ALLA PROVA LE TUE ABILITÀ ONLINE

SABATO 4 E DOMENICA 5 GIUGNO

Mario Strikers: Battle League Football verrà lanciato per Nintendo Switch venerdì 10 giugno ma i giocatori desiderosi di affinare le proprie abilità di tiro potranno farlo anche prima di quella data.





L'evento demo Mario Strikers: Battle League Football First Kick è ora disponibile per il download gratuito sul Nintendo eShop e include l'accesso a emozionanti battaglie a squadre online, disponibili sabato 4 e domenica 5 giugno, oltre a una modalità allenamento per imparare le basi e permettere ai giocatori di cimentarsi negli scontri "amichevoli" pre-season per presentarsi al meglio a inizio campionato.





Nintendo ha anche annunciato che il gioco completo riceverà aggiornamenti gratuiti dopo il lancio, tra cui nuovi personaggi. Nel frattempo, non perdere il video Mario Strikers: Battle League Football – Panoramica (Nintendo Switch), rilasciato da poco, per vedere tutti i modi in cui i giocatori possono percuotere, fulminare e colpire gli avversari con un calcio volante per farsi strada verso la vittoria.

La modalità tutorial Mario Strikers: Battle League Football First Kick, disponibile ora per chi già possiede un abbonamento Nintendo Switch Online, e dal 2 giugno anche per i giocatori che prendono parte alla prova gratuita di 7 giorni di Nintendo Switch Online, insegna ai giocatori tutte le nozioni di base - tiri, passaggi e contrasti - oltre a mosse e abilità più avanzate. Una volta che i giocatori si saranno abituati ai controlli, saranno pronti a mettersi in gioco e ad affrontare online altri attaccanti in erba sabato 4 giugno e domenica 5 giugno negli orari elencati di seguito:

Sabato 4 giugno 05:00 - 06:00 CEST

Sabato 4 giugno 13:00 - 14:00 CEST

Sabato 4 giugno 21:00 - 22:00 CEST

Domenica 5 giugno 5:00 - 6:00 CEST

Domenica 5 giugno 13:00 - 14:00 CEST

Domenica 5 giugno 21:00 - 22:00 CEST

Nelle partite online a squadre di Mario Strikers: Battle League Football First Kick, i giocatori possono aggregarsi tra loro per formare una squadra e sfidare altri giocatori online. Ogni squadra può essere composta da giocatori collegati da un massimo di due console Nintendo Switch, fino a un massimo di 2 giocatori collegati sulla medesima console, rendendo possibile formare squadre fino a 4 giocatori ciascuna. È possibile formare un'alleanza con giocatori casuali o amici online. Fai sperimenti utilizzando tutti i 10 personaggi del gioco, metti alla prova le loro abilità uniche e assembla una squadra in base al tuo stile di gioco preferito.

Da giovedì 2 giugno alle ore 12:00, i giocatori senza un abbonamento Nintendo Switch Online esistente possono richiedere una prova gratuita di 7 giorni, anche se hanno già sfruttato la possibilità in passato. Questo non solo garantisce l'accesso all'evento demo Mario Strikers: Battle League Football First Kick, ma i giocatori possono anche vivere una settimana con tutti i vantaggi che l'abbonamento a Nintendo Switch Online ha da offrire, incluso l'accesso a una libreria di oltre 100 titoli NES e Super NES, gioco online con titoli compatibili, salvataggi nel cloud e altro ancora.

Scarica subito gratuitamente dal Nintendo eShop l'evento demo Mario Strikers: Battle League Football First Kick e prova la modalità allenamento di Mario Strikers: Battle League Football e gli scontri rapidi online sabato 4 giugno e domenica 5 giugno. Coloro che non hanno un abbonamento a Nintendo Switch Online e vogliono entrare in azione possono richiedere una prova gratuita di 7 giorni da giovedì 2 giugno alle ore 12:00. I giocatori che acquistano il gioco completo possono aspettarsi aggiornamenti gratuiti post-lancio, inclusi nuovi personaggi.

