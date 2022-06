Prende a pugni il veterinario per fargli visitare il cane della fidanzata

Scene di violenza urbana senza precedenti che si verificano nei pressi del quartiere. E' successo in clinica veterinaria sotto gli occhi delle persone in attesa di far visita ai propri amici a quattro zampe. Tra i "pazienti" in fila, che attendevano disciplinatamente il loro turno per entrare in camera del medico, uno ha perso la pazienza e - dopo aver sfondato la porta della sala visite - ha, costringendolo a visitare il cagnolino della fidanzata .

Prima di colpire il professionista con il pugno, il criminale ha trascinato fuori un'altra signora che stava facendo controllare il suo cane e ha preso a calci alcune scrivanie e mobili, distruggendoli. L'uomo, insieme alla fidanzata, è fuggito a bordo di un'auto alla quale però aveva tolto la targa posteriore. Ma un testimone, che si trovava fuori dalla clinica, ha annotato il numero ed è stato identificato l'autore del reato, un 26enne di San Basilio. L'incidente è avvenuto in località Casale Monastero. Immediate le indagini dei carabinieri, che denunciano il responsabile del reato di lesione e danneggiamento.

