Dieta e Nutrizione del Cane: Perchè Affidarsi a un Nutrizionista Veterinario

Perché consultare un nutrizionista veterinario



Qualunque siano le tue difficoltà di alimentazione per il tuo cane, il veterinario nutrizionista ti aprirà le porte per fornirti preziosi consigli nutrizionali. Questi ultimi sono utili per garantire una migliore crescita del cane attraverso un'alimentazione adeguata con le razioni appropriate.



Infatti, alcune malattie come diabete, insufficienza renale, malattie del fegato, calcoli urinari ecc. possono essere evitate scegliendo la giusta dieta.

Oggi, nei supermercati, puoi trovare interi scaffali dedicati agli alimenti “senza” qualcosa: senza zucchero, senza latte, senza glutine, ecc. I consumatori amano questi prodotti, che considerano “più sani” e “più naturali” per loro e, sempre più, per i loro cani.



Il crescente interesse per un'alimentazione sana ha raggiunto il reparto pet food. E perché no? Dopotutto, il tuo animale domestico è un membro a pieno titolo della famiglia e merita di essere sano, proprio come te.



I proprietari di cani sono responsabili del loro benessere. Per questo, devono portarli da un veterinario per un controllo sanitario annuale. Alcune persone non si rendono ancora conto però dell'importanza di farli visitare anche da un veterinario nutrizionista.



Per problemi legati all'alimentazione e alla digestione è opportuno consultare un nutrizionista veterinario. Questo specialista degli animali può darti consigli sulle migliori diete per il tuo fedele compagno. Inoltre, può essere utile per risolvere determinati problemi di salute legati all'alimentazione.



Chi è il nutrizionista veterinario



Il veterinario nutrizionista è uno specialista che si occupa del trattamento di varie patologie che richiedono il monitoraggio dietetico. Questi includono tra le altre l'obesità e il diabete. Questo professionista prima fa una diagnosi e poi propone un trattamento che deve essere seguito dall'animale. Per stabilire la sua diagnosi, può richiedere altre analisi complementari.



Si deduce che il ruolo del nutrizionista veterinario è multiforme. In primo luogo, farà una buona diagnosi dei problemi nutrizionali del tuo cane. Quindi, farà le analisi necessarie per trovare le cause delle patologie o dei disturbi alimentari del tuo compagno.



Inoltre, interviene o aiuta i proprietari in altri ambiti più specifici. Ecco alcuni esempi.



Ottimizzazione della dieta

Il veterinario nutrizionista è un esperto in questo campo. Ha infatti seguito corsi di studio e formazione sui fabbisogni nutrizionali e sulla salute alimentare degli animali.



Per avere i migliori prodotti e qualità, devi consultare un veterinario nutrizionista, il professionista per la corretta alimentazione del cane e lasciarti guidare da lui. I suoi consigli possono essere utili per la buona crescita e lo sviluppo del tuo animale.



Il ruolo del nutrizionista è quello di monitorare la dieta del tuo cane. Questo gli permetterà di identificare i suoi bisogni. Per riuscire in questo compito, terrà conto dell'età e della razza e controllerà anche se è in sovrappeso.



Queste informazioni sono essenziali per il corretto sviluppo dell'animale. Allo stesso modo, il nutrizionista potrà darti alcune ricette che puoi realizzare tu stesso per il tuo animale. Una razione costa anche molto meno di quelle in vendita nei centri specializzati.



Le conseguenze di una cattiva alimentazione sul tuo animale domestico



Quando dai ai tuoi animali domestici cibo inadeguato, ciò può portare a molte altre malattie come cistite, diabete, perdita di peli ed in alcuni casi prurito, dermatosi, malattie virali, atrofia muscolare, ecc. Per evitare queste malattie, devi fornire al tuo animale domestico una dieta sana ed equilibrata, ideale per il suo corpo e alla sua età.



Quando consultare un nutrizionista veterinario?



Fatta eccezione per le visite di routine come sverminazione e vaccini, capita di consultare nutrizionisti o professionisti in caso di emergenza. Questo è comune quando ci sono segnali che possono farti credere che il tuo cane non sia in buona salute.



Vomito



Il tuo animale domestico ha appena vomitato. Se sta bene ed è la sua prima volta, dovresti dargli essenzialmente riso bollito con carne bianca e farlo bere. Se i sintomi continuano con altri vomiti accompagnati da sangue, è essenziale portarlo a consulto dal veterinario.



Mancanza di appetito



Quando il cane si rifiuta di mangiare e salta alcuni pasti al giorno. Prenditi un po' di tempo per vedere se riprende le sue abitudini. Se ha tenuto il broncio per 24 ore o più, questo è un altro motivo per consultarlo senza indugio.



Diarrea



Quando il tuo animale produce feci molli e se continua con feci liquide, devi assolutamente portarlo dal tuo veterinario. A volte ci potrebbe sangue nelle feci e non dovresti perdere tempo. Portalo da uno specialista in modo che possa fare uno studio sul suo stato di salute.



Altri motivi per consultare un nutrizionista veterinario



Alcuni proprietari di animali domestici non riescono a capire che al loro compagno manca un nutriente o è sensibile a un ingrediente. Questo di solito porta alla comparsa di sintomi come gonfiore addominale, spasmi, meteorismo, reflusso, alito cattivo, transito irregolare. In questa situazione è importante portarlo da un nutrizionista veterinario in modo che quest'ultimo possa personalizzargli una dieta adeguata.



