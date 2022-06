Dragon Age: Dreadwolf - Rivelato il prossimo capitolo della serie Dragon Age

BioWare ha rivelato oggi Dragon Age: Dreadwolf, il prossimo epico capitolo della serie Dragon Age, insieme al suo logo e a un messaggio speciale del team che sta lavorando al gioco in un nuovo post sul blog di BioWare. Il post completo è riportato di seguito.

Anche se il gioco non uscirà quest'anno, ci stiamo avvicinando alla prossima avventura. Per ora è tutto, ma speriamo che il titolo ufficiale abbia suscitato un po' di curiosità, visto che parleremo ancora del gioco nel corso dell'anno!

La nostra prossima avventura - Dragon Age: Dreadwolf Il nostro prossimo gioco ha ora un nome ufficiale. Sappiamo che avete atteso con ansia nuovi dettagli e oggi siamo entusiasti di rivelare il titolo ufficiale della prossima avventura nelle terre di Thedas: Dragon Age: Dreadwolf™. Chi è il Dread Wolf? Solas, il Dread Wolf. Alcuni dicono che potrebbe essere un antico dio elfico, ma altri dicono di no. Altri dicono che sia un traditore del suo popolo... o un salvatore che ora cerca di salvarlo a costo del vostro mondo. Le sue motivazioni sono imperscrutabili e i suoi metodi talvolta discutibili, tanto da fargli guadagnare la reputazione di divinità imbrogliona, protagonista di giochi oscuri e pericolosi. Che siate nuovi alle storie di Dragon Age™ o che le abbiate vissute tutte, l'uso del nome di Solas suggerisce senza dubbio uno spettro di possibilità infinite su dove le cose possono andare. Ma al centro di questo, come di tutti i giochi passati, ci siete voi. Se siete nuovi a Dragon Age, non dovete preoccuparvi di non aver ancora incontrato il nostro antagonista. Si presenterà correttamente al momento giusto, ma abbiamo accennato al suo ritorno quando abbiamo annunciato #TheDreadWolfRises nel 2018. Piùpiù avanti nel corso dell'anno Sospettiamo che abbiate delle domande e che riceveranno una risposta a tempo debito. Anche se il gioco non uscirà quest'anno, ci stiamo avvicinando alla prossima avventura. Siate certi che Solas sta posizionando i suoi pezzi sulla scacchiera mentre parliamo. Questo è tutto quello che abbiamo per ora, ma speriamo che conoscere il titolo ufficiale abbia suscitato un po' di curiosità, perché parleremo ancora del gioco nel corso dell'anno! Vi terremo aggiornati sulle ultime novità di Dragon Age: Dreadwolf non appena verranno rivelati ulteriori dettagli in futuro.

