Dragon Age Day Recap & Dragon Age: Dreadwolf 2D Cinematic

Nel caso ve lo siate perso, ieri 4 dicembre si è svolta la quinta celebrazione annuale del Dragon Age Day, con cui BioWare ha reso omaggio all'incredibile community dell'amato franchise RPG. Dalla presentazione delle loro opere d'arte alla rivelazione di nuovi poster per la serie Dragon Age: Absolution di Netflix e condividendo un'anticipazione di una nuova storia cinematografica in 2D di Dragon Age: Dreadwolf, una storia in 2D tratta dal gioco.

L'intero post sul blog è disponibile qui.

Dragon Age: Absolution Poster: I nuovi poster di Dragon Age: Absolution, la nuova serie animata in arrivo su Netflix venerdì 9 dicembre qui.

Dragon Age: Dreadwolf 2D Cinematic: Il breve filmato 2D work-in-progress del gioco intitolato "Chi è il Dread Wolf?" racconta la storia di Solas narrata dal nano Varric Tethras. Potete vedere e condividere il video qui.

Oggetti da indossare a tema The Sims Dragon Age: I giocatori di The Sims 4 possono ora equipaggiare i loro Sims con nuovi oggetti da indossare a tema. Per maggiori dettagli, consultate il post su Twitter di Dragon Age qui.

