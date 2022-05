Bonus internet fino a 2.500 euro senza ISEE : I beneficiari?

Ci sono molti settori che hanno subito una forte pressione economica. Le imprese, i lavoratori autonomi e i dipendenti hanno lottato con questa ondata. Ma, come possiamo immaginare, quando arriva un duro colpo, arriva la voglia di riprendersi. Ed è proprio in questa direzione che va il, che può arrivare. In questi mesi sono stati previsti molti. Uno dei più ricercati, segno anche della pandemia, è stato ilpsicologo che è pronto a partire con un portale dedicato. Invece, questo incentivo diventa digitale.

Per aiutare anche chi lavora intensamente e profondamente con la rete. Ma, attenzione, questa misura è destinata solo ad alcuni lavoratori. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha lanciato il voucher connettività. Questa misura va nella direzione di poter offrire la banda larga. Il decreto pubblicato sulla Gazzetta il 19 maggio 2022 ha ampliato la platea dei beneficiari. Questo vantaggio non è più destinato solo alle piccole, medie e grandi imprese. Ma anche ai professionisti, che lavorino da soli o in modo associato. Il voucher viene emesso per consentire abbonamenti Internet ultraveloci. Sia le aziende che i privati con partita IVA possono accedere ad un Bonus che parte da 300 euro e può arrivare fino a 2.500 euro.

I servizi di connettività viaggiano su banda larga. In sintesi, da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s. Il Bonus internet può essere richiesto direttamente agli operatori di telecomunicazioni. Il tutto deve avvenire tramite accredito sul portale attivato da Infratel Spa. Sia la consegna che l'attivazione devono avvenire seguendo il classico canale di vendita dell'operatore di riferimento. L'incentivo può essere richiesto a qualsiasi operatore accreditato fino ad esaurimento delle risorse.

Anche se c'è una scadenza: 15 dicembre 2022. Anche se la Commissione europea potrà estendere il provvedimento dopo un'attenta analisi e disponibilità di altre risorse. Inoltre, per il Bonus, c'è la possibilità di avere 4 tipologie di voucher. Questi saranno legati ai parametri di performance che si riferiscono all'offerta che si vuole attivare. Insomma, un'estate che potrebbe davvero dare un piccolo vantaggio a tanti lavoratori. Vi ricordiamo che il Bonus internet non è solo per le aziende ma anche per i lavoratori.

