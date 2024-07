Dipingi la città di rosso, bianco e blu con i bonus di GTA Online per l'Independence Day

L'Independence Day è alle porte anche in Southern San Andreas. Accedi per ricevere trecappelli da pescatore a tema, e approfittare dello sconto del 50% per l'Independence Day sulla moto Sovereign e sul monster truck Liberator a stelle e strisce, e su vari articoli e accessori a tema patriottico.

C’è anche un Karin Boor speciale tinto di rosso, bianco e blu nell’atrio del Diamond, ottenibile con un giro fortunato della Ruota fortunata o completando il Furto da primo premio, ed è uno dei bersagli di questa settimana dello sfasciacarrozze.

Överflöd Pipistrello (supercar) ora disponibile

Questa settimana festeggia l'indipendenza americana con laÖverflöd Pipistrello (supercar). Sebbene sia un'auto importata, il suo disprezzo per ogni regolamentazione di sicurezza la fa sentire a casa sua anche qui.

Stato dell'arte delle supercar, le sue forme snelle nascondono prestazioni mostruose e ora è acquistabile da Legendary Motorsport e dall'Autosalone Luxury Autos. Inoltre, è gratuita per gli abbonati a GTA+, che fino al 31 luglio possono riscattarla al Vinewood Car Club.

Ottieni ricompense per l'Independence Day

Gioca a GTA Online questa settimana per ricevere tre cappelli a tema patriottico per pararti dal sole: ilCappello da pescatore fuochi d'artificio, il Cappello da pescatorea stelle e strisce e il Cappello da pescatore Lady Liberty.

Inoltre, occhio alle casse recuperate nelle Lotte tra business, potresti trovarci il Cappello da birra Pisswasser, il Cappello da birra Benedict, il Cappello da birra Patriot, il Cappello da birra Supa Wet o la Maglietta Statua della Spensieratezza per sfoggiare quel tocco di Liberty City che non fa mai male.

GTA$ e RP tripli nelle Operazioni mobili

Accetta incarichi sotto copertura senza rischiare insolazioni direttamente dal tuo Centro Operativo Mobile climatizzato per ottenereGTA$ e RP tripli. Porta a termine 3 Operazioni mobili entro il 10 luglio per completare la sfida settimanale e guadagnare100.000 GTA$ extra.

Per i proprietari di bunker che non hanno ancora aggiunto questa fortezza mobile al proprio arsenale, è giunto il momento di rimediare approfittando dello sconto del 30% sui Centri Operativi Mobili e sulle loro modifiche e migliorie. Rivela il tuo smodato patriottismo decorandoli col 50% di sconto sulle livree A stelle e strisce, Fighting for freedom e Aquila.

GTA$ e RP doppi in Running Back (Remix)

In Running back (Remix) una solitaria e minuscola Panto lotta per raggiungere la zona finale mentre due squadre di Tezeract si scontrano per proteggere o distruggere il veicolo. Tutti ricevono GTA$ e RP doppi per la sola partecipazione.

Completa Il Furto da primo premio e ottieni il Karin Boor

Yusuf Amir sa cosa vuole, quando lo vede. In questo, caso, si tratta del prototipo originale di unKarin Boor (fuoristrada) comodamente esposto sul podio del Casinò e Resort Diamond. Infiltrati nel casinò e fuggi con il Boor intatto per completare IlFurto da primo premio e sbloccare la possibilità di riscattare questo veicolo personalizzato completo di una livrea festiva e targhe di Liberty City.

Ulteriori obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze:Bravado Buffalo STX (muscle car) | Invetero Coquette D10 (sportiva)

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Questa settimana Simeon vuole rendere omaggio ai veicoli classici dei migliori produttori del settore:

Declasse Vamos (muscle car)

Vapid Caracara 4x4 (fuoristrada)

Weeny Dynasty (sportiva classica, -30%)

Enus Cognoscenti 55 (berlina)

Western Sovereign (motocicletta, -50%)

Autosalone Luxury Autos e altro

Fai un salto all'Autosalone Luxury Autos per un'esperienza d'acquisto degna di due tra i più desiderati veicoli di BottomDollar Bounties, la Överflöd Pipistrello (supercar) e la Annis Euros X32 (coupé).

Vai da Hao all'Autoraduno di LS per provare la sua ultima creazione: una versione superpotenziata della nuovaÜbermacht Niobe (sportiva), smontata e ricostruita pezzo per pezzo per dare alla luce un mostro di potenza.

Nell'area di prova dell'Autoraduno di LS puoi invece provare tre auto retrò: laÜbermacht Revolter (sportiva, -30%), la Declasse Tulip (muscle car) e laInvetero Coquette (sportiva). Inoltre, piazzati per due giorni di fila tra i primi cinque nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per vincere la Obey Omnis (sportiva).

Tenta la fortuna con la ruota fortunata per avere la possibilità di vincere il primo premio di questa settimana: unKarin Boor (fuoristrada) che assomiglia a quello disponibile in maniera un po' meno legale tramite Il Furto da primo premio.