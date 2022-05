Pokémon Company International disponibile l'espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale

GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI POKÉMON

DISPONIBILE DA OGGI L’ESPANSIONE SPADA E SCUDO - LUCENTEZZA SIDERALE, CON NUOVE MECCANICHE DI GIOCO RIGUARDANTI I POKÉMON LUCENTI

The Pokémon Company International annuncia che la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Spada e Scudo - Lucentezza Siderale, è disponibile da oggi presso tutti i rivenditori autorizzati nel mondo.



Questo nuovo set è incentrato sui Pokémon dalla regione di Hisui, già introdotti nel videogioco Leggende Pokémon: Arceus, e include Decidueye di Hisui, Typhlosion di Hisui, Samurott di Hisui e altri mai comparsi prima nel GCC Pokémon. L’espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale introduce inoltre la meccanica di gioco dei Pokémon Lucenti, un nuovo tipo di Pokémon cromatici con potenti abilità o attacchi, che sconvolgeranno le strategie di gioco del GCC Pokémon.



L’espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale include anche otto Pokémon-V ASTRO, 21 Pokémon-V, due Pokémon-VMAX e il set speciale Galleria degli Allenatori che contiene 30 carte, con illustrazioni degli Allenatori e dei Pokémon più amati dai fan. Il set è ora disponibile in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali.



In più, gli Allenatori in Italia avranno l’opportunità di ottenere due carte promozionali: Typhlosion di Hisui e una versione gigante di Decidueye di Hisui-V ASTRO. Dal 27 maggio all’8 settembre 2022, a seconda della disponibilità e fino a esaurimento scorte, spendi almeno 20€ in una singola transazione su prodotti del GCC Pokémon presso GameStop per ricevere Typhlosion di Hisui; oppure almeno 25€ in una singola transazione su prodotti del GCC Pokémon presso Toys Center per ricevere una versione gigante di Decidueye di Hisui-V ASTRO.



Per saperne di più sul GCC Pokémon, si prega di visitare Pokemon.it/gcc.

