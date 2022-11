L'espansione Spada e Scudo - Tempesta Argentata del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è disponibile

Oggi The Pokémon Company International ha pubblicato la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Spada e Scudo - Tempesta Argentata, disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

L’espansione Spada e Scudo - Tempesta Argentata introduce tre nuovi Pokémon Lucenti, tra cui Jirachi Lucente e Alakazam Lucente. Questi Pokémon cromatici non solo possiedono potenti abilità e attacchi, ma sono ritratti con illustrazioni impresse in modo speciale. La nuova espansione porterà con sé anche altri Pokémon-V ASTRO, inclusi Lugia-V ASTRO e Regidrago-V ASTRO, oltre al primo Pokémon-V ASTRO del GCC non presentato allo stadio evolutivo finale: Vulpix di Alola-V ASTRO.

L’espansione comprende inoltre 15 Pokémon-V, 18 Pokémon-V a figura intera, un Pokémon-VMAX, sei Pokémon-V ASTRO e un set Galleria degli Allenatori da 30 carte con illustrazioni degli Allenatori e dei Pokémon più amati.

Gli Allenatori possono trovare l'espansione Spada e Scudo - Tempesta Argentata presso i rivenditori autorizzati in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali.

Per saperne di più sul GCC Pokémon, visita Pokemon.it/gcc.

