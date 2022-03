Arrivata La Nuova Espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Spada e Scudo - Lucentezza Siderale

Oggi The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo della nuova espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale dell’amato Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, che verrà pubblicata in tutto il mondo a partire dal 27 maggio 2022.

Ispirata al videogioco Leggende Pokémon: Arceus, l’espansione Spada e Scudo – Lucentezza Siderale sorprenderà i fan con tanti Pokémon di Hisui e delle illustrazioni che immortalano questa fantastica regione. Inoltre, verrà introdotta la nuova meccanica di gioco dei Pokémon Lucenti che vede come protagonisti dei Pokémon cromatici con delle illustrazioni impresse in modo speciale. I Pokémon Lucenti di solito presentano una potente abilità o un attacco in grado di avere un effetto sul metagame del GCC Pokémon. I giocatori potranno includere solo un Pokémon Lucente nel proprio mazzo.

In più, l’espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale mantiene i riflettori accesi sui Pokémon-V ASTRO e include anche il set speciale Galleria degli Allenatori che contiene 30 carte con illustrazioni di popolari Allenatori e Pokémon.

Tra le carte più interessanti dell’espansione figurano:



Tre Pokémon Lucenti

Otto Pokémon-V ASTRO

21 Pokémon-V e due Pokémon-VMAX

Più di 20 carte Allenatore





L’espansione

Spada e Scudo - Lucentezza Siderale

sarà completa di buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali.





Altre News per: arrivatanuovaespansionegiococartecollezionabilipokémon