Gucci lancia un programma di eSport

GUCCI E FACEIT PRESENTANO GUCCI GAMING ACADEMY,

PROGETTATO PER POTENZIARE LA PROSSIMA GENERAZIONE DI TALENTI ESPORT

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per fornire competenze e supporto su temi sanitari

Gucci e FACEIT hanno unito le forze per il debutto della Gucci Gaming Academy, la prima iniziativa del suo genere creata da un marchio di moda di lusso, concepita per potenziare i giovani talenti degli eSport, creando al contempo un ambiente di gioco e competizione più sano. Il programma di sviluppo è stato progettato per fornire supporto e migliorare le competenze trasversali - attraverso sessioni di coaching dedicate e attività di lavoro di squadra - e aiutare la prossima generazione di talenti degli eSport a superare la crescente quantità di problemi mentali e fisici derivanti dalla pressione delle prestazioni di gioco e scrutinio in linea.

La Gucci Gaming Academy prende il via con quattro giocatori di CS:GO che stanno già gareggiando nella FACEIT Pro League (FPL), una lega online competitiva e moderata che si è rivelata il trampolino di lancio per le carriere di alcuni dei giocatori professionisti più decorati degli eSport,

con l'intenzione di aumentare questo numero nel tempo. La selezione dei candidati non si baserà solo sulle prestazioni nel gioco, ma anche su interviste per valutare i valori personali e le competenze trasversali dei candidati, inclusa la loro attitudine al lavoro di squadra e l'approccio alla risoluzione dei conflitti. I giocatori faranno parte dell'Academy per un massimo di un anno, o fino a quando non verranno ingaggiati in una squadra, diventando così professionisti.

La Gucci Gaming Academy sta ricoprendo un ruolo tanto necessario nel futuro della pipeline dei talenti degli eSport, facilitando il passaggio da dilettanti a professionisti in modo simile ai programmi accademici visti nello sport tradizionale.

Nicolas Oudinot, EVP New Business e CEO di Gucci VAULT, ha dichiarato: " Gucci è in prima linea nell'incursione dell'industria del lusso nel mondo dei giochi e come parte della nostra missione di costruire relazioni significative con le comunità in modo genuinamente autentico, ci dedichiamo a supportare le nuove generazioni di giocatori per aiutare a gestire le sfide che potrebbero dover affrontare a seguito della partecipazione agli eSport. Comprendere i problemi che sono rilevanti per loro e apprenderli dalle persone che colpiscono sono al centro di questa collaborazione ”.

“ Siamo orgogliosi di annunciare il lancio della Gucci Gaming Academy. Insieme, abbiamo identificato la necessità di creare una nuova iniziativa che aiuti lo sviluppo di nuovi talenti. L'Academy offrirà un chiaro percorso verso la struttura pro collegando i punti tra la FACEIT Pro League, l'istruzione e il benessere ", ha commentato Michele Attisani, co-fondatore e CBO di FACEIT . “ Le esigenze fisiche e mentali per i giocatori che cercano di competere a livello professionale sono elevate. I giocatori hanno programmi di allenamento rigorosi, competono in tornei ad alta pressione e un'enorme pressione da parte dei fan, quindi è importante che i nuovi talenti che entrano nello spazio siano dotati della giusta struttura di supporto in una fase iniziale del loro sviluppo. Supportare e responsabilizzare i giovani talenti degli eSport è al centro dei valori di FACEIT e, attraverso la nostra visione condivisa con Gucci, speriamo che l'Academy aiuti a fornire i modelli di ruolo di domani".





Il programma comprende attività di gruppo e individuali per migliorare le abilità degli atleti di eSport, all'interno e all'esterno delle sfere dei rispettivi titoli di gioco, oltre a vantaggi aggiuntivi, come:

Sessioni di gruppo facilitate da psicologi specializzati in eSport di Mindwork; gli argomenti includono "Prestazioni sotto stress", "Come affrontare i riflettori", "Lavoro di squadra" e altro ancora

Sessioni individuali con psicologi specializzati che forniranno supporto ai giocatori nel loro percorso competitivo

Piani di allenamento digitali pensati ad hoc per ogni giocatore, forniti tramite la piattaforma Gucci Education

Partecipazione a esperienze guidate dalla comunità coordinate attraverso il programma Gucci Changemakers Volunteering

Accesso tramite FACEIT ad allenatori professionisti che forniranno formazione per migliorare le prestazioni di gioco e offriranno strategie pratiche su come competere professionalmente mantenendo una mentalità sana

Sessioni educative virtuali che insegnano le basi dei contratti dei giocatori e del personal branding.

PC e monitor da gioco top di gamma per prestazioni ottimali e selezione personalizzata di periferiche elettroniche per computer di Logitech G per un gameplay di alto livello e per facilitare l'apprendimento

Accesso alla vasta rete di eSport di Gucci e FACEIT per l'intera carriera dei giocatori

A rappresentare i valori della Gucci Gaming Academy ci sono le ambasciatrici, il commentatore James Bardolph, la leggenda di Counter-Strike Christopher "GeT_RiGhT" Alesund e la pioniera per le donne negli eSport Stephanie "missharvey" Harvey. Gli ambasciatori fungeranno anche da mentori per i giocatori dell'accademia, avendo sessioni di tutoraggio 1 contro 1 con ogni talento mensilmente.

Gucci Gaming Academy è stata progettata da Gucci e FACEIT insieme ad alcune delle principali organizzazioni mondiali di salute mentale e fisica e menti legali per garantire che ogni elemento del curriculum sia stato informato da esperti.

Significativamente, come parte del programma, Gucci e FACEIT lavoreranno anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per trovare modi per supportare tutti i giocatori coinvolti nel migliorare il loro gameplay dando priorità alla salute e alla sicurezza. Ciò include la salute mentale e fisica, la lotta alla disinformazione online, tra gli altri argomenti essenziali.

"Accogliamo con favore gli sforzi di Gucci e FACEIT per incoraggiare le loro grandi comunità online a prendere le misure necessarie per una migliore salute e benessere", ha affermato Andy Pattison, Team Lead of Digital Channels presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità . “Dobbiamo continuare a raggiungere le persone con messaggi sanitari salvavita dove si trovano, nel palmo delle loro mani”.

Scopri di più su [

], il sito web creato da Gucci e FACEIT con contenuti sulla Gucci Gaming Academy, comprese le risorse per la salute e il benessere dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Altre News per: guccilanciaprogrammaesport