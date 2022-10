The Sandbox | Ecco la Gucci Vault Land

Quando mondi reali e immaginari si incontrano / Passato, presente e futuro coincidono / Un multiverso parallelo di luce e ombra / In Vault, niente è quel che sembra".



Benvenuti in Gucci Vault Land, un’esperienza immersiva in The Sandbox creata da Vault, il concept store sperimentale di Gucci. Pur essendo ancorato alla realtà, lo spazio digitale guarda all'immaginario, offrendo una piattaforma temporanea dove l'essenza poliedrica di quello che oggi è Vault può manifestarsi in un unico spazio, totalmente esplorabile e ricco di sorprese.







Ben più di un semplice concept store, Vault è stato concepito dal Direttore Creativo Alessandro Michele come punto d'incontro, un luogo in cui prospettive diverse si intrecciano e liberano creatività volta al futuro. In quanto forza sperimentale in continua evoluzione, che porta i codici della Maison verso dimensioni inaspettate, Vault si è esteso in molteplici direzioni all'interno del metaverso. Gucci Vault Land in The Sandbox offre la possibilità di esplorare Vault a 360°, grazie a una narrazione che si sviluppa attraverso il gioco, raccontando ciò che all'inizio sembra indescrivibile.

Questo spazio celebra l'accurata selezione di articoli vintage Gucci, il dialogo tra creatori contemporanei e la Maison, la passione per le opere d'arte digitali e NFT, così come la magia che scaturisce dall'incontro di tutte queste diverse realtà, oltreal convergere delle community che le circondano.

Dal 27 ottobre al 9 novembre, Gucci Vault Land sarà un evento al di fuori delle classiche stagioni di The Sandbox. Alla ricerca di meraviglie, i visitatori entrano nel "Garden of Curiosities" per cominciare il loro viaggio. In un'oasi di verde costellata di rovine antiche, i PNG, che prendono la forma di divertenti robot con un computer per testa, sono pronti a guidare i giocatori attraverso le innumerevoli attività offerte dal parco giochi digitale.



Dopo essere passati attraverso un ingresso maestoso dalle imponenti colonne doriche, l'avventura si svolge all'interno di una serie di stanze, ciascuna delle quali è pensata per offrire ai giocatori esperienze di gioco che traducano i pilastri fondamentali di Vault. Che si tratti di riportare una borsa vintage Gucci al suo antico splendore nel "Vault Vintage Lab" o di risolvere un indovinello nella"Vault Room of Rhyme", i giocatori si cimentano in diverse attività prima di partecipare a una lotteria organizzata da The Sandbox, nella quale avranno la possibilità di vincere un premio esclusivo e SAND, token o valuta di The Sandbox, basato sulla blockchain Ethereum.

Alla ricerca di preziose meraviglie, Gucci Vault Land presenta inoltre una selezione di oggetti da collezione digitali. Dai cappelli alle rampe da skate e persino un'auto, ogni pezzo è pensato come pezzo da collezione che i giocatori possono esibire nei propri spazi digitali. Inoltre, come premio per la community Gucci Vault, chi possiede un NFT Gucci Vault nel proprio crypto wallet, come il SUPERGUCCI o il Gucci Grail NFT, avrà la possibilità di richiedere un Gucci Vault Aura da collezione, che il proprio avatar potrà indossare su The Sandbox a dimostrazione del legame con la community.

VAULT

Pensato come negozio online sperimentale di Gucci, Vault è nato dalla visione di Alessandro Michele nel 2021, l'anno del centenario della Maison. Adimensionale e perennemente in divenire, è un luogo dove il passato, il presente e il futuro di Gucci coesistono attraverso il potere dell’immaginazione. Il suo nome evoca un’aura di magia e denota una ricerca di meraviglie preziose che superano i confini del tempo.



Gli scaffali virtuali di Vault offrono un’attenta selezione di rari articoli Gucci vintage, oltre a capsule collection esclusive, modelli in edizione limitata e altri articoli da una rosa di marchi di spicco, tutti cari al Direttore Creativo. Vault funge inoltre da messaggero della presenza di Gucci nel metaverso, evolvendosi attraverso la creazione di una community basata sul web3. Gli articoli da collezione NFT e le esperienze virtuali si aggiungono alle proposte di Vault con l'espansione della piattaforma in ogni direzione, superando quanto resta ditradizionale e di puramente transazionale.

