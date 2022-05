Il film per cui David Niven vinse l Oscar

Tavole separate è un film drammatico americano del 1958 con Rita Hayworth, Deborah Kerr, David Niven, Burt Lancaster e Wendy Hiller, basato su due commedie in un atto di Terence Rattigan, conosciute collettivamente con quel nome.



Niven e Hiller hanno vinto rispettivamente gli Academy Awards come miglior attore e miglior attrice non protagonista per le loro interpretazioni. Il film è stato diretto da Delbert Mann e adattato per lo schermo da Rattigan,John Gay e un John Michael Hayes non accreditato.



Tavole Separate Trama

Il film è ambientato al Beauregard Hotel di Bournemouth, sulla costa meridionale dell'Inghilterra. Il maggiore David Angus Pollock (David Niven) prova, ma non riesce a nascondere un articolo su se stesso del West Hampshire Weekly News.

Il suo tentativo di mantenere l'articolo nascosto agli occhi degli altri ospiti dell'hotel non fa che aumentare i loro sospetti, in particolare, la severa signora Railton-Bell (Gladys Cooper) e la più rilassata e compassionevole Lady Matheson (Cathleen Nesbitt).



Le due donne hanno letto sul giornale che il maggiore Pollock si era dichiarato colpevole di aver molestato sessualmente diverse giovani donne in un teatro. Tuttavia, le censure presentate sono, di per sé, discutibili.



