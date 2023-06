Ziggy Stardust & The Spiders from Mars: Il Film - Rivivi il mitico concerto di David Bowie restaurato dopo 50 anni

Il 3 luglio 1973, un momento epocale si svolse sull'incantevole palco dell'Hammersmith Odeon di Londra: David Bowie, di fronte a 5000 fan sbalorditi, decise di "uccidere" Ziggy Stardust, il suo celebre alter ego. A distanza di 50 anni da quel giorno indimenticabile, Ziggy torna a vivere attraverso il cinema dal 3 al 5 luglio con la versione completamente restaurata di "ZIGGY STARDUST & THE SPIDERS FROM MARS: IL FILM".

Quella straordinaria notte del 1973 fu immortalata dal rinomato regista D.A. Pennebaker (Monterey Pop, Bob Dylan Don't Look Back, Depeche Mode 101), che catturò su pellicola David Bowie e gli Spiders from Mars, persino Ringo Starr si intrattenne con loro nel backstage. Il restauro digitale del film è stato supervisionato dal figlio di Pennebaker, Frazer Pennebaker. Questo evento eccezionale, proiettato su grande schermo in 4K e con audio 5.1, offrirà ai fan di Bowie l'opportunità unica di riunirsi per rivivere un momento iconico che ha per sempre trasformato la cultura pop. Inoltre, per la prima volta, sarà possibile scoprire l'intera scaletta eseguita in quella fatidica notte, comprese le scene finali con il leggendario chitarrista Jeff Beck e la performance di "The Jean Genie", precedentemente tagliata nella versione originale del film.

Ziggy Stardust, il personaggio onirico e surreale, nacque soltanto un anno prima, il 16 giugno 1972, con l'uscita del geniale concept-album intitolato "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". Questo album ha segnato la storia della musica, con il suo protagonista eccentrico, androgino, dai capelli rosso fuoco, i costumi stravaganti e il fascino glam.

La versione restaurata di "ZIGGY STARDUST & THE SPIDERS FROM MARS: IL FILM" viene distribuita in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Digital, in collaborazione con i media partner Radio Capital, Radio Deejay, MYMovies.it e in partnership con Warner Music Italy. Questo evento e le proiezioni internazionali sono prodotti e promossi dalla società di produzione multimediale Echo Velvet e dai pluripremiati The Makers Of, in rappresentanza di RZO Music, David Bowie Estate e Warner Music.

