Espeon sprigiona la sua potenza in Pokémon UNITE

Aggiungi un po' di potere psichico alla tua squadra! Espeon è ora disponibile in Pokémon UNITE. Per un periodo di tempo limitato, potrai ottenere la licenza Unite di Espeon senza usare gemme Heos. Non dovrai fare altro che partecipare a un evento speciale all'interno del gioco dedicato al Pokémon che avrà inizio alle 07:00 (UTC) del 16 maggio 2022. Effettua l'accesso, partecipa e vinci nelle lotte e divertiti con altre attività all'interno del gioco per ottenere punti. Dopo che avrai totalizzato 2.000 punti nel corso dell'evento, potrai ricevere la licenza Unite di Espeon. Hai tempo fino alle 00:00 (UTC) del 12 giugno 2022 per partecipare all'evento speciale. Dopodiché, la licenza Unite di Espeon sarà disponibile al negozio dell'Associazione Lotta Unite in cambio di 10.000 monete Heos. Inoltre, potrai ricevere la licenza Unite di Espeon in qualsiasi momento al negozio dell'Associazione Lotta Unite in cambio di 575 gemme Heos.

Questo Attaccante a lungo raggio non vede l'ora di mettere fuori gioco gli avversari con le sue mosse da far girare la testa. Ovviamente, questo Pokémon inizia ogni partita come Eevee, per poi evolversi in Espeon al L. 4. Ogni terzo attacco base di Eevee diventa un attacco potenziato, il quale infligge più danni. Gli attacchi base di Espeon, invece, diventano attacchi potenziati dopo un certo tempo e sprigionano un raggio dritto di fronte al Pokémon. Questo raggio infligge ancora più danni ai Pokémon avversari colpiti e ne riduce temporaneamente la velocità di movimento.

Eevee scende in campo con l'abilità Presagio, grazie alla quale evita e diventa temporaneamente immune agli ostacoli. Quando Eevee si evolve in Espeon, la sua abilità diventa Magispecchio, che ha lo stesso tipo di effetto di Presagio contro gli ostacoli. Inoltre, Magispecchio infligge danni agli avversari che hanno cercato di creare un ostacolo e ne riduce temporaneamente la velocità di movimento. Tra un'attivazione e l'altra di entrambe queste abilità deve passare un po' di tempo.

Le mosse di Eevee ed Espeon

Al L. 1 e al L. 2, Eevee può imparare Comete e Ruggito.

Quando Eevee usa Comete, attacca l'avversario con dei raggi di luce a forma di stella, infliggendogli danni. Utilizzando Ruggito, il Pokémon ruggisce e attacca l'avversario indicato, infliggendogli danni e riducendone temporaneamente la velocità di movimento.

Quando raggiunge il L. 4, Eevee si evolve in Espeon e puoi trasformare Comete in una tra le seguenti due mosse: Psicoshock o Veicolaforza.

Psicoshock permette a Espeon di materializzare dei raggi psichici e scagliarli nella zona indicata, infliggendo danni agli avversari e riducendone temporaneamente la velocità di movimento. Se un Pokémon avversario è colpito da tutti i raggi psichici, diventa temporaneamente incapace di agire. Se la mossa viene potenziata, aumenta la velocità dei raggi psichici.

Se Comete viene trasformata in Veicolaforza, Espeon sprigiona onde di potere psichico su alcuni avversari casuali all'interno dell'area d'effetto, infliggendogli danni e riducendone temporaneamente la velocità di movimento. Espeon accumula fino a un massimo di cinque onde di potere psichico una alla volta dopo un certo periodo di tempo o dopo che l'avversario viene colpito da un attacco base potenziato. Dopo l'utilizzo della mossa, la velocità di movimento del Pokémon aumenta temporaneamente. Se potenziata, Veicolaforza infligge danni aggiuntivi ai Pokémon avversari con una bassa percentuale di PS rimanenti.

Quando Espeon raggiunge il L. 6, puoi trasformare Ruggito in una tra le seguenti due mosse: Psicoraggio o Divinazione.

Psicoraggio consente a Espeon di lanciare un raggio di luce nella direzione indicata. Se colpisce un avversario, il raggio si suddivide per colpire e infliggere danni agli altri Pokémon avversari nell'area d'effetto. Maggiori sono i PS del primo Pokémon colpito, maggiore sarà il danno provocato dai raggi divisi. Inoltre, se il Pokémon colpito dal primo raggio ha la velocità di movimento diminuita o se non può agire, questi stessi effetti verranno applicati anche agli altri avversari colpiti dai raggi divisi. Se la mossa viene potenziata, infligge danni aggiuntivi agli avversari che sono incapaci di agire. Se il raggio si suddivide e colpisce ulteriori avversari, gli avversari colpiti e resi incapaci di agire subiranno danni aggiuntivi.

Con la mossa Divinazione, Espeon si dà un gran daffare. Quando Espeon usa Divinazione, prende di mira un avversario e, qualche secondo più tardi, infligge danni agli avversari nell'area d'effetto attorno al Pokémon mirato. Infligge tanti più danni agli avversari quanto più bassi sono i PS del Pokémon preso di mira. Mentre Espeon prende di mira il Pokémon avversario, tutte le sue mosse si concentrano quanto più possibile su quest'ultimo. Ogni volta che le mosse vanno a segno, il tempo di ricarica di Divinazione si riduce.

Se il Pokémon avversario preso di mira va KO prima di subire danni nell'area d'effetto, Psicoshock o Veicolaforza diventano disponibili nella loro versione potenziata per un po', per un solo utilizzo. Se si usa la versione potenziata di Psicoshock, questa scaglia verso un punto designato dei raggi psichici potenziati che esplodono a loro volta, infliggendo danni ai Pokémon avversari nell'area d'effetto indicata. Se si usa la versione potenziata di Veicolaforza, viene sprigionato un numero più elevato di onde di potere psichico. Inoltre, quando queste colpiscono un avversario, Espeon recupera PS.

Se potenziata, Espeon infligge ancora più danni ai Pokémon avversari che ha preso di mira con Divinazione.

La mossa Unite di Espeon: Psicosole

Quando Espeon raggiunge il L. 8 impara la sua mossa Unite, Psicosole.

Utilizzando questa mossa, Espeon dà pieno sfoggio delle sue abilità scagliando gli avversari nell'area d'effetto in aria e usando i poteri psichici per tenerli sospesi. Genera poi un'esplosione a scoppio ritardato, infliggendo danni ai Pokémon avversari nell'area d'effetto e respingendoli.

Scendi in campo con Espeon: per i tuoi avversari sarà impossibile prevedere ciò che gli aspetta! Veicola tutta la tua forza sull'evento dedicato a Espeon e ottieni la sua licenza Unite.

