Putin prepara nuova offensiva : se Svezia e Finlandia nella Nato conseguenze di vasta portata

Laentra nel suo 81° giorno. Il presidente dellaufficializza l'intenzione di Helsinki di aderire alla, mentre lalo farà martedì. "La, questa è la decisione giusta per la nostra sicurezza", ha affermato il primo ministro Sanna Marin. Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa al dialogo con Kiev, annuncia che i combattenti del battaglione Azov non possono essere oggetto di "trattative politiche" in quanto "criminali di guerra".

Intanto da Kiev arriva la notizia dei riservisti russi: "Stanno addestrando 2.500 da mandare subito al fronte". Per Zelensky la Russia prepara un nuovo assalto al Donbass: "Noi siamo pronti, non vogliono ammettere di essere in un vicolo cieco".

