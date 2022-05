Smartphone Xiaomi Redmi Note 11S con fotocamera professionale Sconto e Offerta

11S -6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96,108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia).

Dotato di una configurazione a quattro fotocamere posteriori, Redmi Note 11S offre un'esperienza fotografica eccezionale senza compromessi. La sua fotocamera principale da 108 MP cattura immagini e video straordinari con colori vivaci e ad alta risoluzione; una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP estende la tua prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; una fotocamera macro da 2 MP che cattura i minimi dettagli da vicino e un sensore di profondità da 2 MP serve per catturare ritratti dall'aspetto più naturale.

Un ampio display AMOLED FHD + da 6,43 pollici, dotato di un'ampia gamma di colori DCI-P3, offre colori e dettagli più vivaci e raggiunge 1000 nit per una nitidezza ottimale anche in pieno giorno. Inoltre, con i due altoparlanti lineari situati nella parte superiore e inferiore del telefono, Redmi Note 11S offre un suono stereo coinvolgente per giocare e guardare video.

Dotato di una frequenza di aggiornamento del display di 90 Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 180 Hz, Redmi Note 11S migliora l'esperienza con animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi, registrando istantaneamente ogni tocco.

Alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh, Redmi Note 11S è dotato di un'elevata autonomia che può accompagnarti a fine giornata con una sola carica. Grazie alla ricarica rapida da 33W, puoi caricare la sua batteria da 0 a 100a in 58 minuti

Il nuovo Redmi Note 11S presenta un design elegante e moderno e offre un'eccellente sensazione tattile. Per garantire una presa salda e confortevole, Redmi Note 11S riesce a racchiudere una capiente batteria da 5.000 mAh all'interno di un telaio sottile da 8,09 mm e in soli 179 g

138,02€ anziché 218,91€ - Xiaomi Redmi Note 11S - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Twilight Blue (versione IT + 2 anni di garanzia) https://t.co/24ljpFEfqB via @amazon — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 11, 2022

Altre News per: smartphonexiaomiredminotefotocameraprofessionalesconto