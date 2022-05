GOTHAM KNIGHTS - Gameplay di Nightwing e Cappuccio Rosso

Warner Bros. Games e DC hanno svelato il gameplay di Nightwing e Cappuccio Rosso in Gotham Knights, l’action RPG open world in terza persona al cui sviluppo sta lavorando Warner Bros. Games Montréal. Narrato dal game director Geoff Ellenor, questo nuovo video offre per la prima volta uno sguardo approfondito sui due personaggi giocabili mentre riportano la giustizia ai criminali di Gotham City e indagano sulla misteriosa Corte dei Gufi. Questa analisi del gameplay mette in evidenza lo stile di combattimento e le abilità trasversali di ciascun personaggio, dal combattimento acrobatico e dalle ali da aliante di Nightwing alle abilità con due armi e all'impressionante capacità di salto di Cappuccio Rosso.

L'uscita mondiale di Gotham Knights è prevista per il 25 ottobre 2022. Per offrire ai giocatori la miglior esperienza possibile, il gioco uscirà suPlayStation 5, Xbox Series X|S e PC e non sarà disponibile per PlayStation 4 o Xbox One.

Da oggi è inoltre possibile prenotare Gotham Knights per tutte le piattaforme supportate attraverso PlayStation Store, Microsoft Store, Steam ed Epic Games Store. I giocatori possono prenotare Gotham Knights Standard Edition a €74,99 (prezzo consigliato). Gotham Knights Deluxe Edition, è prenotabilea €94,99 (prezzo consigliato) e comprenderà il gioco base più i contenuti scaricabili (DLC) esclusivi Visionary Pack con equipaggiamento, elementi decorativi,skin per i personaggi Beyond Suitstyle ispirate alla serie animata Batman of the future e molto altro.



È invece possibile prenotare Gotham Knights Collector’s Edition a €299,99 (prezzo consigliato)e ottenere la Deluxe Edition,una spilla da collezione in realtà aumentata, un libretto di 16 pagine, un'esclusiva mappa di Gotham City, un diorama con il modellino dei quattro personaggi e molto altro.Inoltre, chi acquisterà il gioco in pre-order otterrà al momento del lancio la skin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC. Per ulteriori informazioni su come prenotare Gotham Knights, visitare GothamKnightsGame.com.

InGotham Knights i giocatori potranno vestire i panni di Batgirl,Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, una nuova generazione di supereroi DC che dovrà dimostrarsi all'altezza nel ruolo di protettori di Gotham City in seguito alla morte di Batman, per risolvere i misteri che collegano i capitoli più foschi della storia della città a sconfiggere i più celebri supercattivi in scontri epici, affrontando una serie di sfide mentre sviluppano la loro personale versione del Cavaliere Oscuro.





Per scoprire di più su Gotham Knights, vai su GothamKnightsGame.com

Altre News per: gothamknightsgameplaynightwingcappucciorosso