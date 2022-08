Gotham Knights: svelato il trailer ufficiale dedicato a Cappuccio Rosso

Warner Bros. Games e DC hanno svelatoun nuovo trailer di Gotham Knights, l’action RPG open world in terza personasviluppato da Warner Bros. Games Montréal.

Il video presenta il gameplay e le animazioni personalizzate di Jason Todd, alias Cappuccio Rosso, un vigilante irruento con la tendenza a dare in escandescenze, ma anche un cecchino esperto e un lottatore che ha raggiunto l’apice della forza umana, e queste caratteristiche fanno di lui un esperto tanto nel combattimento a distanza quanto in quello corpo a corpo.

Dopo aver subito una morte violenta, Cappuccio Rosso è stato resuscitato nel Pozzo di Lazzaro, ottenendo così la capacità didominare poteri mistici che lo assistono in battaglia e gli permettono di eseguire una serie di propulsioni a mezz’aria per attraversare la città. Nonostante abbia un passato complicato, Cappuccio Rosso si è ormai riconciliato con la famiglia di Batman e si è impegnato nell’utilizzare metodi di combattimento non letali per proteggere Gotham City dopo la morte di Batman.

L'uscita mondiale diGotham Knights è prevista per il 25 ottobre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.È possibile prenotarlo ora per ricevere la skin personalizzata N°233 per la Batcycle, basata sulla prima apparizione del veicolo nel numero 233 di Detective Comics, edito da DC.

InGotham Knights i giocatori potranno vestire i panni di Batgirl,Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, una nuova generazione di supereroi DC che dovrà dimostrarsi all'altezza nel ruolo di protettori di Gotham City in seguito alla morte di Batman, per risolvere i misteri che collegano i capitoli più foschi della storia della città a sconfiggere i più celebri supercattivi in scontri epici, affrontando una serie di sfide mentre sviluppano la loro personale versione del Cavaliere Oscuro.

Per scoprire di più su Gotham Knights, vai su GothamKnightsGame.com

