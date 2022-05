Wild Rift Championship EMEA: Cosa c'è da sapere sulle finali del 2022

Le migliori sei squadre di Wild Rift di Europa, Medio Oriente e Africa si scontrano per conquistare una fetta del montepremi da 200.000 €

I vincitori rappresenteranno la regione EMEA al campionato globale Wild Rift Icons

Il primo incontro avrà inizio alle 14:00 CEST di giovedì 5 maggio, mentre la finalissima si terrà alle 18:00 CEST di domenica 8 maggio

Per ulteriori informazioni, visitate il sito https://www.wildriftemea.com



Cos'è Wild Rift?



League of Legends: Wild Rift è un MOBA sviluppato da zero per dispositivi mobili. Con comandi aggiornati e partite rapide, i giocatori di ogni livello possono fare squadra con gli amici, scegliere il proprio campione e lanciarsi in grandi giocate.

Cos'è il Wild Rift Championship EMEA (WREC)? Il WREC è il punto culminante della scena competitiva di Wild Rift in EMEA, a cui prendono parte le migliori squadre di Europa, Medio Oriente e Africa. Sia che siate fan degli eSport in cerca di azione e adrenalina o neofiti curiosi di scoprire le migliori giocate da sfruttare nelle vostre partite, l'eSport di Wild Rift fa al caso vostro. Il mese di maggio 2022 segna il culmine della Stagione competitiva 1 in EMEA, i cui campioni verranno incoronati l'8 maggio.

Quali squadre partecipano? Sei squadre prenderanno parte alle finali. Cinque di loro si sono già qualificate: Game-Lord (campioni WREC EU) NASR Esports (campioni WREC TR) Rix.GG (LCQ WREC EU) Team Queso (LCQ WREC EU) Parla Esports (LCQ REC TR) A completare l'elenco sarà un'ultima squadra fra le due che seguono e che si sfideranno nei preliminari per un posto in finale. Formulation Gaming Unicorns of Love In quanto vincitori rispettivamente del gruppo europeo e di quello turco, Game-Lord e NASR Esports partecipano come favoriti, ma non di molto: sia i Parla Esports che i Rix.gg sono arrivati in finale in quelle stesse gare (con i Rix.gg che hanno addirittura battuto i Game-Lord nella prima finale), quindi l'incontro fra questi team promette di regalare sorprese e tanta azione. I vincitori della sfida preliminare tra Formulation Gaming e Unicorns of Love partiranno come sfavoriti, ma non per questo vanno sottovalutati! Come e quando si possono seguire le partite? Tutti i fan possono vedere gli incontri dal vivo su Twitch in inglese (https://www.twitch.tv/wrec_en ), spagnolo (https://www.twitch.tv/lvpes3) o turco (https://www.twitch.tv/wrec_tr ), oppure su YouTube (https://www.youtube.com/c/ wildriftesports ). Sempre su Twitch è possibile seguire le partite attraverso i co-streaming ospitati da alcuni dei migliori content creator di Wild Rift della regione EMEA in 10 lingue diverse. Gli incontri si terranno tra giovedì 5 e domenica 10 maggio, a partire dal match preliminare fra Unicorns of Love e Formulation Gaming per poi proseguire con la fase a gironi nella stessa giornata. Le semifinali e la finale si svolgeranno sabato 7 e domenica 8 maggio. Per consultare il programma completo delle partite, visitate https://www.wildriftemea.com.