Trasporti eccezionali: cosa sono e cosa c'è da sapere

Potrebbe esservi capitato di incontrare i cosiddetti “trasporti eccezionali”. Viaggiando di notte potreste aver visto delle auto precedere, con la dicitura “trasporto eccezionale”, un carico di grandi dimensioni, destinato ad attività particolari, come ad esempio nel settore dell’aeronautica. Gestire una situazione di questo genere non è affatto facile, per questo è fondamentale rivolgersi a delle imprese specializzate nei trasporti eccezionali nazionali.

Ci sono numerosi aspetti da tenere in considerazione, dalle autorizzazioni necessarie per il trasporto, fino alla gestione della sicurezza.

Continuate a leggere se volete saperne di più su questa tipologia di trasporti.

Le caratteristiche dei trasporti eccezionali

Il Codice della Strada prevede specifici limiti per quanto riguarda le operazioni di trasporto che possono avvenire sulle strade italiane. Questi limiti riguardano la lunghezza, il peso e persino la sagoma del carico che si intende trasportare.

Può comunque capitare di avere la necessità di effettuare spostamenti di oggetti che superano questi limiti. Basta pensare ai macchinari industriali più voluminosi, o anche agli yacht o alle gru. Cosa si può fare in queste situazioni?

La legge in realtà permette di organizzare trasporti di questo genere, ed è per questo che si può parlare più propriamente di trasporti eccezionali. Per effettuarli bisogna richiedere delle apposite autorizzazioni a quelli che sono gli enti competenti, come ad esempio ANAS. Il percorso deve essere studiato nei minimi dettagli, in modo tale da garantire la massima sicurezza e non costituire un ostacolo per la viabilità. Per questo non è raro vedere dei trasporti eccezionali di notte, quando il traffico è molto meno intenso, e un carico così ingombrante non crea reali fastidi agli automobilisti.

Le aziende specializzate

I trasporti eccezionali sono pianificati e eseguiti da imprese altamente specializzate. Si tratta di aziende che hanno tutti i mezzi necessari per occuparsi di questi trasporti, e attrezzati per permettere un lavoro efficiente, sicuro e affidabile con ogni tipo di carico. Non va dimenticato che ci si sta occupando di elementi che possono essere molto ingombranti non solo per il peso, ma anche e soprattutto per la forma e per le dimensioni.

Inoltre non va dimenticato il ruolo che hanno le risorse umane. Le aziende specializzate nei trasporti eccezionali hanno personale qualificato, pronto a occuparsi di queste operazioni in totale sicurezza. Inoltre il personale di queste imprese sa come pianificare il trasporto nei minimi dettagli, selezionando i percorsi migliori per portare rapidamente il carico a destinazione.

Le difficoltà da evitare

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato dell’importanza di pianificare i percorsi. Questa fase è cruciale per un trasporto eccezionale. Va controllato con grande cura che sul percorso non ci siano eventuali ostacoli, come ad esempio un ponte troppo basso. Il rischio è quello di non avere immediatamente un percorso alternativo, e di ritrovarsi bloccati con un carico enorme, ostacolando la viabilità.

Bisogna fare attenzione anche alla presenza di curve, soprattutto se sono molto strette. Una curva troppo angusta potrebbe essere decisamente impraticabile con un carico troppo grande.

In più non si può dimenticare che le normative nel corso del tempo possono cambiare. Per cui è importante cercare di restare il più possibile aggiornati su tutte le novità a livello burocratico e normativo.