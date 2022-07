Wild Circuit - Tornei fuori stagione di Wild Rift Esports

Con l'incredibile conclusione della prima stagione del Campionato Globale Wild Rift Icons, il calendario competitivo è ufficialmente entrato nel fuori stagione. Ma questo non significa che le competizioni siano finite. Ecco Wild Circuit, la serie di tornei ufficiali fuori stagione di Wild Rift Esports!

Cos'è Wild Circuit?

Wild Circuit è una consolidata serie di competizioni svolte nelle 8 regioni di Wild Rift Esports, che offre a squadre professionistiche e di tutti i livelli un palcoscenico per dimostrare il loro valore nel MOBA per dispositivi mobili e prepararsi per la stagione 2.

Le regioni collaboreranno con organizzazioni terze per organizzare eventi ufficiali nel fuori stagione, dal 18 luglio al 23 ottobre. Gli organizzatori terzi di ciascuna regione interessati a organizzare questi eventi dovranno essere approvati da Riot Games e riceveranno un montepremi e supporto operativo.

Programma di Wild Circuit

Gli eventi sono partiti in molte delle nostre regioni e altre faranno partire le loro serie nei prossimi mesi. Ecco il programma attuale di Wild Circuit:

Brasile

21 luglio - Qualificazioni Wild Circuit 1

11 agosto - Qualificazioni Wild Circuit 2

18 agosto - Qualificazioni Wild Circuit 3

17 settembre - Serie Wild Circuit

Cina

29 luglio - Serie pro Snapdragon

1 agosto - Coppa leggendaria Huya

2 agosto - Serie Master Wild Rift Douyu

19 agosto - Coppa Weibo

LATAM

Luglio - Coppa stelle Movistar

Luglio - ESL Play Americhe

7 luglio - Super serie Movistar: Wild Rift

1 agosto - Thunder Rift

2 agosto - Leyendas Salvajes Wild Rift

Settembre - Coppa Ladder Mobile

3 settembre - Wild Rift Mayor League

Nord America

29 luglio - Serie Wild Circuit - Nord America

23 settembre - Rift MSTRS Wild Rift

Questi eventi servono a mantenere vivo il gioco competitivo per il resto dell'anno e a offrire a professionisti e aspiranti tali di affinare le loro abilità.

