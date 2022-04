Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL raggiunge oltre 30 milioni di download

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è entusiasta di annunciare che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ha ufficialmente superato i 30 milioni di download in tutto il mondo. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, esperienza digitale definitiva dell’amato Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), ha raggiunto questo incredibile traguardo a soli 3 mesi dal lancio ufficiale, avvenuto a gennaio 2022. Per celebrare questo successo, KONAMI ha lanciato la campagna in-game “30 Million Downloads Appreciation Campaign”. Effettuando il log in a Yu-Gi-Oh! MASTER DUELtutti i duellanti riceveranno 1.000 Gemme bonus! KONAMI ha inoltre annunciato una nuova Forbidden & Limited list, in arrivo su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL come parte di un futuro update.

Per tutte le informazioni su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL visitate il sito ufficiale.

Affascinante grafica 4K*, più di 10.000 carte da collezionare**, una lunga campagna single-player Solo Mode, Duelli online, tornei ed eventi. Tutto questo, e molto ancora, è Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile in free-to-play con acquisti in-game su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.