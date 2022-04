STARFIELD - Nel campo stellare - Episodio 3: Il suono dell'avventura

Oggi siamo lieti di presentare un nuovo episodio della serie di video Nel campo stellare. In questo episodio, il direttore audio di Bethesda Game Studios, Mark Lampert, e il compositore di Starfield, Inon Zur, s'incontrano per discutere della musica e del sound design di Starfield. Ascoltali discutere dei rispettivi processi artistici, dell'impatto della colonna sonora sull'esperienza del giocatore e della continua ricerca di risposte alla base della musica di Starfield.



Guarda Nel campo stellare - Episodio 3: Il suono dell'avventura:

https://www.youtube.com/watch? v=WcGYiaSsp_U



"Starfield è il progetto più ambizioso cui abbia mai lavorato," afferma Zur. "È un gioco vasto ambientato in un luogo vasto, ma soprattutto si pone grandi domande, domande filosofiche e importanti, che di solito la gente non si preoccupa di porsi o non osa fare."



