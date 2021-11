Starfield - Nel campo stellare: una ricerca incessante

Bethesda Game Studios ti invita a unirti alla discussione tra il game director Todd Howard, lo studio director Angela Browder e l'art director Matt Carofano per scoprire come le ambizioni, le passioni e la cultura del team di sviluppo hanno influenzato la storia e le scelte dell'azienda e per capire come guardano al futuro con Starfield. Continua a seguirci nei prossimi mesi per non perderti i prossimi episodi di "Nel campo stellare".



Starfield arriverà in esclusiva su Xbox Series X|S e PC l’11.11.22. Gioca al Day One con Xbox Game Pass.



Unisciti a Constellation essere tra i primi a ricevere novità e aggiornamenti su Starfield, tra cui interviste agli sviluppatori e sguardi "dietro le quinte" del gioco come la serie "Nel campo stellare". Puoi entrare anche nel nostro?server Discord?per accesso esclusivo agli AMA e alle conversazioni della community.



