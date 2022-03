Starfield nuovo video - Nel campo stellare: Creato per i girovaghi

Oggi siamo lieti di presentare un nuovo episodio di Nel campo stellare: Creato per i girovaghi. Unisciti ai membri del team di sviluppo di Starfield, il direttore del gioco Todd Howard, il direttore di progettazione Emil Pagliarulo, il progettista missioni capo Will Shen e il capo grafico Istvan Pely, per scoprire in che modo il team si è approcciato alla creazione di un gioco di ruolo di nuova generazione estremamente immersivo, che lascerà il giocatore libero di crearsi il proprio percorso attraverso il cosmo.

Continua a seguirci nei prossimi mesi per non perderti i prossimi episodi di Nel campo stellare e scoprire come sta lavorando il team per creare da zero un nuovo universo.



Starfield sarà disponibile esclusivamente su Xbox Series X|S e PC a partire dall'11 novembre 2022. Gli appassionati potranno giocare al Day One con Xbox Game Pass.

