Call of Duty: Mobile Season 4: Wild Dogs - In uscita il 28 Aprile

Una nuovissima battaglia è pronta a invadereCall of Duty®: Mobile quando il 28 aprile alle 02:00 verrà lanciata la Stagione 4: Wild Dogs. Madre Natura è il nuovo nemico in Sandstorm, una nuova aggiunta al sistema gioco di Battle Royale dove solo i wild dogs sopravvivono alla tempesta.

Nel corso della Stagione 4, i giocatori avranno l'opportunità di guadagnare 50 nuovi tipi di premi del Battle Pass con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Farah - Sentinella del deserto e Ghost - Apparizione, la nuova arma funzionale Koshka, una nuova granata a contatto, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, COD Points (CP), e altri ancora che saranno lanciati durante la stagione!

È il momento di scrollarsi la sabbia dagli stivali e di guardare più da vicino i punti salienti di Call of Duty: Mobile Season 4: Wild Dogs in arrivo su Android e iOS:

Cambio mappa del Battle Royale: Sandstorm – La stagione 4 offre un modo nuovo di giocare al Battle Royale dove non ci sono né buoni né cattivi, e la natura sarà il vero avversario. Una tempesta di sabbia apparirà casualmente nelle aree selvagge del Battle Royale. I giocatori che entrano nella tempesta di sabbia saranno sfidati a evitare uragani e tornado per raggiungere il bottino e gli oggetti speciali contenuti nell'evento meteorologico.

Due nuove mappe

Satellite – Apparso per la prima volta in Call of Duty®: Black Ops Cold War, Satellite è ambientato nelle regioni desertiche dell'Africa centrale, dove un satellite di produzione americana noto come KH-9 è stato messo a terra. Questa grande mappa ha un lato aperto che presenta punti panoramici in basso e in alto con posizionamenti a trincea, insieme a caverne intorno alla mappa.

Khandor Hideout – Questa versatile mappa di medie dimensioni è apparsa per la prima volta in Call of Duty®: Modern Warfare® (2019) e presenta un'ampia varietà di luoghi di protezione tra cui un mercato, una torre di segnalazione, una vedetta e un garage.

Un nuovo evento a tema: Sandstorm’s Eye – Una tempesta di sabbia anomala è apparsa nel centro del deserto, influenzando l'estrazione del petrolio sulla mappa. Le forze nemiche stanno usando questa tempesta a loro vantaggio e stanno occupando punti chiave per l'estrazione del petrolio. Tu e gli altri giocatori sulla mappa state combattendo su queste aree chiave e lavorerete insieme per estrarre il petrolio da questi luoghi e sottrarli alle forze nemiche.

Nuova Modalità MP: Ground War – I giocatori diCall of Duty: Mobile possono ora competere in combattimenti su larga scala sia di fanteria che con l’uso dei veicoli e con la nuova modalità multiplayer Ground War. Ground War è stata una delle modalità preferite dai fan introdotta in Call of Duty: Modern Warfare (2019) e sarà disponibile sulla nuova mappa Satellite, così come su Aniya Incursion.

Nuova Modalità Torneo MP – Riuscirai a entrare in classifica? Combatti per raggiungere la vetta nella nuova modalità Torneo multigiocatore! Basta andare su "Torneo" dalla lobby principale e competere per guadagnare le Epic DL Q33 - Red Sprite e Shadow Blade - Red Sprite! I migliori giocatori saranno elencati in una classifica a rotazione.