Giornata della Terra: le iniziative Xbox

Xbox è lieta di celebrare l’Earth Day insieme a tutti i giocatori del mondo.

Per sensibilizzarli ulteriormente sul tema della consapevolezza ambientale, il Team Xbox ha condiviso alcune interessanti iniziative videoludiche, tra cui la possibilità di esplorare nuovi mondi attraverso una raccolta curata su Xbox Game Pass ispirata alla Giornata della Terra e nuovi contenuti volti all’apprendimento in Minecraft: Education Edition.

Per maggiori dettagli sulle iniziative Xbox in occasione dell’Earth Day e per scoprire come contribuire nel proprio piccolo alla riduzione dell’impatto ambientale durante le sessioni di gioco Xbox, è possibile visitare il Blog Post dedicato suXbox Wire.

questo link è invece disponibile l’hub dedicato alla sostenibilità con tutte le ultime news relative all’impegno di Xbox nella riduzione dell’impatto ambientale.

