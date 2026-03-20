Lega ferma le iniziative, giornata di ricordo per Umberto Bossi

Matteo Salvini cancella gli eventi della Lega dopo la morte di Umberto Bossi, trasformando la giornata prevista per il referendum in un momento di ricordo. Stop agli appuntamenti e spazio al cordoglio per il fondatore scomparso a 84 anni.

La Lega sospende tutte le attività in programma dopo la scomparsa di Umberto Bossi, morto a 84 anni. Il partito aveva previsto una giornata dedicata alla chiusura della campagna referendaria, ma ha scelto di fermarsi per rendere omaggio al suo fondatore.

A comunicarlo è stato Matteo Salvini durante una diretta su Radio Libertà. Il segretario ha spiegato che ogni appuntamento sul territorio è stato cancellato per lasciare spazio al ricordo e al raccoglimento. “Oggi non è tempo di politica”, ha detto, parlando di una giornata segnata più dagli affetti personali che dagli impegni pubblici.

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Salvini ha richiamato l’impronta lasciata da Bossi nel movimento, nato e cresciuto attorno a un’idea che ha segnato la storia del partito. Ha parlato di un’eredità fatta di determinazione e battaglie portate avanti anche nei momenti più difficili.

Il leader leghista ha anche ricordato alcuni aspetti della vita privata del fondatore, evocando luoghi e abitudini che ne raccontano il carattere. Il messaggio è stato accompagnato dall’invito a condividere una giornata di silenzio e vicinanza.

Già nelle ore precedenti Salvini aveva interrotto gli impegni elettorali per rientrare a Milano. Sui social aveva poi affidato un breve saluto a Bossi, ringraziandolo per il percorso condiviso e per il ruolo avuto nella sua vita politica.