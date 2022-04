Timothée Chalamet con Sarah Talabi : è un nuovo amore?

Nelle ultime ore in rete sta impazzendo un gossip su. L'attore di Call Me By Your Name e Dune è stato avvistato allo scorso fine settimana e apparentemente era in buona compagnia. Le voci sono iniziate dopo che alcuni fan hanno "beccato"a baciare, una modella nigeriana di 22 anni che in precedenza aveva lavorato per Victoria's Secret.

L'avvistamento è avvenuto al Coachella durante la terza serata, domenica, durante lo spettacolo da headliner degli Swedish House Mafia e The Weeknd. Un'altra indiscrezione è stata inviata all'account Instagram esperto di gossip DeuxMoi, che nelle sue Stories riportava: "Timothée Chalamet stava ballando e baciando la modella di Victoria's Secret Sarah Talabi al Coachella", il tutto accompagnato da una foto.

Sarah Talabi ha commentato queste voci con il tabloid Page Six, affermando: "Sono stato al Coachella questo fine settimana, così come al Revolve Festival e ad alcune altre feste private. Quella nelle foto ero io, c'era anche mia sorella gemella, Leah Talabi. Stavamo tutti passando il tempo e vibravamo con la musica. È stata la notte più bella della mia vita”.

La modella ha poi aggiunto: “Tutti mi chiedono se stavo baciando Timothée Chalamet al Coachella, ed è una bella domanda. Ma una grande domanda sarebbe chiedere ai nostri leader mondiali perché la Terra sta perdendo 1,2 trilioni di tonnellate di ghiaccio ogni anno a causa del riscaldamento globale e perché la riforma della crisi climatica è stata completamente inefficace. Vi incoraggio a contattare i vostri rappresentanti locali e chiedere loro”.

Secondo un'altra fonte anche in Deuxmoi, Timothée Chalamet al Coachella è stato visto anche in compagnia delle modelle Chantel Jeffries e Cindy Wolf. Ancora un'altra persona ha affermato che l'attore è stato visto con "un gruppo di modelle nella sezione VIP di Neon Carnival" insieme a Leonardo DiCaprio, Jared Leto e Tobey Maguire. PageSix ha contattato un rappresentante Chalamet, ma non ha risposto a una richiesta di commento. Quel che è certo è che Timothée ha trascorso la serata al Coachella.

