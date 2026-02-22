Timothée Chalamet e Kylie Jenner protagonisti romantici ai BAFTA 2026

Timothée Chalamet e Kylie Jenner trasformano i BAFTA 2026 in una serata romantica, complici eleganza e intesa evidente. A Londra sfilano in nero coordinato e attirano gli sguardi tra abbracci e sorrisi.

Alla Royal Festival Hall di Londra, Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno catturato l’attenzione quanto e più delle star premiate. La coppia si è presentata ai BAFTA 2026 con look coordinati, trasformando il red carpet in un momento intimo sotto i riflettori.

Entrambi in nero, hanno scelto uno stile elegante e sobrio. Jenner ha indossato un abito scintillante ricoperto di dettagli luminosi, mentre Chalamet ha optato per un classico smoking con papillon. Tra gesti affettuosi e complicità, i due non sono passati inosservati.

L’attrice e imprenditrice ha accompagnato Chalamet nella serata in cui era candidato come miglior attore protagonista. La nomination arriva per il film “Marty Supreme”, che ha raccolto complessivamente undici candidature.

Non è la prima apparizione insieme in questa stagione di premi. La coppia era già stata vista ai Golden Globes e ai Critics’ Choice Awards, confermando una presenza sempre più costante e affiatata nei grandi eventi del cinema.