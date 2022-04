Cuffie realme Buds Air PRO Black -15,00€ Sconto e Offerta

Dopo le Realme Buds Q e le Realme Buds Air, il produttore cinese ha lanciato un nuovo paio di cuffie true wireless, le. Queste cuffie adottano un formato in-ear e beneficiano della riduzione attiva del rumore.

Per le sue Buds Air Pro, Realme ha deciso di cambiare il design rispetto alle sue Buds Air, lanciate a fine 2019, ma anche alle sue Buds Q, commercializzate dalla scorsa estate. Il produttore cinese ha fuso, in un certo senso, le sue due precedenti paia di cuffie. Ci troviamo quindi di fronte a delle cuffie in-ear con punte in silicone – come le Buds Q – ma anche con un formato a stelo – come le Buds Air. Di conseguenza, il design ricorda gli AirPods Pro di Apple. Anche il nome delle cuffie sembra derivare dal nome dei modelli shaker switch di Apple. Per quanto riguarda il case, le Realme Buds Air Pro giocano un po' di più la carta dell'originalità. Si tratta qui di un case a forma di sassolino, molto tondeggiante, un po' come quello dei Pixel Buds.

Tuttavia, questa è una custodia in plastica lucida, non opaca. L'ispirazione di AirPods o Pixel Buds, la troveremo anche nella facilità di apertura della custodia. Quella delle Realme Buds Air Pro si apre molto facilmente con un dito al minimo movimento. È pratico, dal momento che non è necessario utilizzare due mani. La cerniera che tiene in posizione la cover è anch'essa piuttosto sottile, ma non presenta alcun gioco, facendo temere per la sua fragilità.

La custodia stessa è anche piuttosto compatta e si adatta facilmente alla tasca dei jeans. Si noti che incorpora un semplice LED nella parte anteriore, un pulsante di associazione sul lato e una presa USB-C nella parte inferiore per la ricarica. Per quanto riguarda le cuffie, le Buds Air Pro sono quindi delle cuffie in-ear. Concretamente, sono quindi dotati di punte in silicone che si incastrano all'interno del condotto uditivo stesso. Un formato che ha il vantaggio di consentire un buon isolamento acustico e un suono più direttivo, poiché non fuoriesce dal condotto uditivo. Le realme Buds Air PRO Black sono in offerta con 15,00€ di sconto al prezzo 29,99€ IVA inclusa. Ottime le recensioni!

