realme GT 8 Pro in offerta fino al 16 dicembre e Buds Clip

Per un Natale all’insegna della tecnologia e dello stile, realme propone offerte speciali su alcuni dei suoi prodotti di punta, ideali per sorprendere con un regalo utile, smart e all’avanguardia.

Tra le proposte più amate, spicca il nuovo realme GT 8 Pro, il nuovo vero flagship di realme che unisce eleganza e performance, perfetto per chi desidera un dono tecnologico sofisticato e personalizzato. Con il suo design esclusivo e intercambiabile, il display AMOLED a 120Hz per immagini fluide e luminose, e una batteria super resistente da 7000 mAh che supporta la ricarica ultrarapida, il GT 8 Pro è il compagno ideale per chi ama creare e vivere esperienze digitali di alto livello.

In versione Diary White o Urban Blue, realme GT 8 Pro è disponibile in due configurazioni con un’offerta speciale valida fino al 16 dicembre, per portare sotto l’albero un regalo di alta tecnologia a un prezzo ancora più conveniente:

La versione 16+512GB, con un risparmio esclusivo e in omaggio il pratico Deco Set (valore 19,99 euro), è acquistabile a 1099,99 euro nei negozi Unieuro - versione Diary White e Urban Blue - Euronics - versione Diary White e Urban Blue - e MediaWorld

La versione 12+256GB, invece, disponibile su Amazon a 899,99 euro, include anche l’adattatore da 120W per una ricarica velocissima, insieme al Deco Set in regalo. Sia in versione Diary White che Urban Blue .

Per chi cerca qualcosa di ancora più esclusivo, la Dream Edition realme GT 8 Pro, frutto della collaborazione con Aston Martin, è disponibile su Amazon e MediaWorld a 1199,99 euro. È il regalo perfetto per gli appassionati di sport e F1, grazie al suo design sportivo e raffinato che unisce tecnologia e stile unico. Tutti i modelli sono inoltre acquistabili anche su TikTok Shop .

A completare l’offerta natalizia ci sono le realme Buds Clip, le prime cuffie open-ear pensate per i giovani. Leggere ed ergonomiche, offrono un ascolto sicuro e coinvolgente grazie all’algoritmo NextBass, che assicura un audio ricco e potente. Disponibili nelle colorazioni Titanium Gold e Titanium Black a 89,99 euro dal 15 dicembre, anche presso i rivenditori fisici rappresentano un regalo perfetto per chi desidera unire stile, tecnologia e praticità.

La proposta natalizia di realme offre il mix perfetto tra tecnologia d’avanguardia e spirito festivo, per fare felici gli appassionati di tecnologia e sorprendere con qualcosa di davvero speciale.