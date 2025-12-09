realme GT 8 Pro in offerta fino al 16 dicembre e Buds Clip
Per un Natale all’insegna della tecnologia e dello stile, realme propone offerte speciali su alcuni dei suoi prodotti di punta, ideali per sorprendere con un regalo utile, smart e all’avanguardia.
Tra le proposte più amate, spicca il nuovo realme GT 8 Pro, il nuovo vero flagship di realme che unisce eleganza e performance, perfetto per chi desidera un dono tecnologico sofisticato e personalizzato. Con il suo design esclusivo e intercambiabile, il display AMOLED a 120Hz per immagini fluide e luminose, e una batteria super resistente da 7000 mAh che supporta la ricarica ultrarapida, il GT 8 Pro è il compagno ideale per chi ama creare e vivere esperienze digitali di alto livello.
In versione Diary White o Urban Blue, realme GT 8 Pro è disponibile in due configurazioni con un’offerta speciale valida fino al 16 dicembre, per portare sotto l’albero un regalo di alta tecnologia a un prezzo ancora più conveniente:
La versione 16+512GB, con un risparmio esclusivo e in omaggio il pratico Deco Set (valore 19,99 euro), è acquistabile a 1099,99 euro nei negozi Unieuro - versione Diary White e Urban Blue - Euronics - versione Diary White e Urban Blue - e MediaWorld
La versione 12+256GB, invece, disponibile su Amazon a 899,99 euro, include anche l’adattatore da 120W per una ricarica velocissima, insieme al Deco Set in regalo. Sia in versione Diary White che Urban Blue.
Per chi cerca qualcosa di ancora più esclusivo, la Dream Edition realme GT 8 Pro, frutto della collaborazione con Aston Martin, è disponibile su Amazon e MediaWorld a 1199,99 euro. È il regalo perfetto per gli appassionati di sport e F1, grazie al suo design sportivo e raffinato che unisce tecnologia e stile unico. Tutti i modelli sono inoltre acquistabili anche su TikTok Shop.
A completare l’offerta natalizia ci sono le realme Buds Clip, le prime cuffie open-ear pensate per i giovani. Leggere ed ergonomiche, offrono un ascolto sicuro e coinvolgente grazie all’algoritmo NextBass, che assicura un audio ricco e potente. Disponibili nelle colorazioni Titanium Gold e Titanium Black a 89,99 euro dal 15 dicembre, anche presso i rivenditori fisici rappresentano un regalo perfetto per chi desidera unire stile, tecnologia e praticità.
La proposta natalizia di realme offre il mix perfetto tra tecnologia d’avanguardia e spirito festivo, per fare felici gli appassionati di tecnologia e sorprendere con qualcosa di davvero speciale.