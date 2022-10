Black Shark Cuffie Auricolari Bluetooth Suono Premium Sconto e Offerta

con Latenza Ultra Bassa da 35ms,con5.2, Driver da 10mm, 4 Microfoni Ultrachiari, Impermeabilità IPX5, 20 ore di Gioco.

Latenza ultra bassa di 35 ms: attiva la modalità di gioco per sfruttare appieno le prestazioni wireless delle Cuffie Bluetooth Black Shark Lucifer T2 mentre giochi su dispositivi Bluetooth per un'esperienza più fluida. Preparati per un'esperienza di gioco eccezionalmente competitiva con effetti audio veloci

Qualità del Suono stereo Hi-Fi: attiva la modalità musica per goderti ogni tono, dai bassi ricchi e profondi agli alti chiari e puliti - I driver dinamici da 10 mm con alta sensibilità forniscono un ampio campo sonoro e raccolgono accuratamente i dettagli, rendendo la qualità del musica eccezionalmente dettagliata

Ampia compatibilità con Bluetooth 5.2: le Cuffie wireless Black Shark Lucifer T2 incorporano la tecnologia Bluetooth 5.2 avanzata, migliorando notevolmente la velocità di trasmissione e rendendo la connessione più veloce e stabile, offrendoti un'esperienza di ascolto a bassa latenza. Sono compatibili con tutti i dispositivi con funzionalità audio Bluetooth

4 microfoni ultra chiari: 2 microfoni ultra chiari integrati in ogni auricolare per catturare la tua voce con precisione e rendere la comunicazione vocale con il tuo team e le telefonate facile chat faccia a faccia, consentendoti di utilizzare un auricolare o entrambi per parlare liberamente

Durata della batteria fino a 20 anni e vestibilità comoda: goditi fino a 5 ore di utilizzo con una singola carica e continua fino alla fine della giornata grazie a una custodia di ricarica che offre fino a altre 15 ore di durata. Le Cuffie si adattano comodamente all'orecchio e offrono isolamento acustico e comfort per tutto il giorno con Cuffie di diverse dimensioni

Black Shark Cuffie Bluetooth con Latenza Ultra Bassa da 35ms, Auricolari Bluetooth con Suono Premium, Bluetooth 5.2, Driver da 10mm, 4 Microfoni Ultrachiari, Impermeabilità IPX5, 20 ore di Gioco https://t.co/lYPM3jzmUG via @amazon — Zazoom Social News (@zazoomblog) October 7, 2022

