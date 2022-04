KUU Lebook Pro Il Laptop 2 in 1 Potente ed Economico

Il KUU LeBook Pro 12.6 è un laptop 2 in 1 sulla stessa linea della serie Surface Pro. Il suo design e le sue caratteristiche sono chiaramente ispirati ai tablet di successo Microsoft con alcune modifiche e rifiniture che permettono di averlo a un prezzo significativamente più basso.



Abbastanza per consentire agli utenti di permettersi un tablet PC ad alte prestazioni al miglior prezzo sul mercato. Puoi trovare la descrizione e le offerte speciali di questo KUU LeBook Pro in fondo all'articolo.



KUU LeBook Pro è Il laptop 2 in 1 più economico: con prestazioni migliori

Con caratteristiche che si avvicinano ai famosi tablet della serie Surface Pro di Microsoft, ci si aspetterebbe un prezzo elevato per questo KUU LeBook Pro. Un'idea che KUU vanifica, proponendo il suo laptop 2-in-1 ad un prezzo molto inferiore a quello della concorrenza.

Questo LeBook Pro integra il ricco catalogo dei laptop di KUU, aumentando ulteriormente il livello di prestazioni. Dopo aver ottenuto una reputazione abbastanza solida tra gli entry-level, è ora la nicchia dei laptop convertibili a cui si rivolge il brand. Più nello specifico, è il più blasonato Microsoft Surface Pro che questo KUU LeBook Pro intende sfidare.

Il brand propone così un tablet PC che presenta una serie di specificità simili al Surface, pur assicurandosi di mantenere il suo DNA. Ma soprattutto è sul prezzo che KUU impone una notevole differenza.

Per la maggior parte dei computer di questo tipo è necessario spendere una cifra di almeno 1000 €. Il LeBook Pro rimane invece nella fascia tra i 700-800 €. Un Prezzo che è un punto di forza per il LeBook pro che lo rende il laptop 2-in-1 più economico sul mercato.

Capacità di alto livello e finiture di pregio

Economico non significa necessariamente "bassa qualità" e il KUU Lebook Pro ne è la prova vista la sua dotazione, che vedremo di seguito, è ideale per un uso professionale piuttosto che ricreativo.

La sua diagonale è di 12,6 pollici e i bordi sono ridotti per una maggiore capacità di visualizzazione. È molto facile passare dalla modalità computer alla modalità tablet, il che rende questo 2-in-1 adatto a molti scenari.



KUU pone particolare enfasi sull'offerta di laptop accessibili a tutti. Sia che venga utilizzato come computer desktop o portatile, questo LeBook Pro si adatta a tutte le circostanze.

Memoria ad alta capacità e un chip Intel Core I7-8550U









Con 16 GB di memoria LPDDR4 integrata e un connettore SSD PCIE da 512 GB, il LeBook Pro offre una grande fluidità di utilizzo. Quindi, che si tratti di scaricare file di grandi dimensioni, avviare applicazioni o guardare video, è molto veloce.

Una prestazione che è completata dalla sua GPU Intel UHD 620 di nona generazione con una frequenza di 300 MHz. Funzionalità che consentono una vera immersione durante le visualizzazioni di ogni tipo.

Lo schermo di questo PC 2 in 1 è uno schermo IPS da 12,6 pollici. Le sue dimensioni sono 2160 x 1440 e offre una straordinaria esperienza visiva con colori ad alta definizione. Con la configurazione messa in atto da KUU, è facile passare dalla modalità tablet all'utilizzo come laptop.

Da notare anche il suo processore Intel Core I7-8550U. Questo chip a 4 core e 8 filamenti presenta una frequenza turbo fino a 4,0 GHz. Conferisce quindi a questo KUU LeBook Pro una forte reattività, fluidità e versatilità impeccabile.



Design di fascia alta









Per quanto riguarda l'aspetto, questo tablet PC ha una scocca interamente in metallo. È realizzata in una lega di alluminio leggera con uno spessore di soli 10 mm. La tecnologia di stampaggio CNC è integrata al suo interno e la superficie non ha spazi vuoti.

Un dettaglio sicuramente, ma che resta importante poiché permette di evitare tutti i rischi di accumulo di polvere. Tutto ciò si traduce in una custodia leggera ma resistente per portare il tuo LeBook con te ovunque tu vada.



Altri elementi notevoli da tener presente sono la tastiera magnetica staccabile così come la penna capacitiva che accompagna questo LeBook Pro. Ciò semplifica l'utilizzo del dispositivo per disegni tecnici o artistici, schizzi o anche solo per prendere appunti a mano libera, sostituendo taccuini o quaderni.



La tastiera, che funge anche da copertura, è utile per quelle volte in cui bisogna scrivere un testo, compilare un foglio di calcolo o eseguire azioni che richiedono l'immissione di testo. Si collega magneticamente al laptop, senza richiedere una connessione Bluetooth che richiederebbe una batteria separata e potrebbe causare problemi di connessione occasionali.



Il pulsante di accensione incorpora un lettore di impronte digitali, che permette di proteggere sempre i propri dati da accessi indesiderati, senza dover inserire password o sbloccare codici che potrebbero essere spiati da qualcuno.



Tante caratteristiche che conferiscono a questo laptop KUU 2-in1 un aspetto naturale e armonioso. Una combo molto caratteristica dei dispositivi di fascia alta.



Campagna promozionale KUU LeBook Pro e Garanzia









Per mantenere la sua scommessa di offrire computer ad alte prestazioni al miglior prezzo, KUU non lesina sulla qualità dei servizi offerti. Pertanto, si potrà usufruire di un'assistenza post-vendita completamente professionale che viene messa a disposizione di qualsiasi acquirente di LeBook Pro. Questo servizio post vendita consiste in particolare nel dare ai clienti la possibilità di:

Beneficiare dell'assistenza tecnica per tutta la vita del prodotto;



Restituire il dispositivo e ottenere il rimborso senza alcuna condizione, entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto;

Poter restituire il prodotto entro un anno senza alcuna penalità, in caso di guasti del dispositivo causati da fattori extraumani. Inoltre, in caso di guasto, gli utenti riceveranno gratuitamente i pezzi di ricambio e video di riparazione. Se non sono in grado di risolvere l'errore, hanno la possibilità di rispedire il loro LeBook Pro al centro di assistenza ufficiale. E se il problema persiste, KUU fornirà gratuitamente un nuovo dispositivo.



D'altra parte, i tempi di consegna sono stati ridotti in modo da ricevere il dispositivo entro 3-7 giorni lavorativi dall'ordine.



Infine, su Amazon è in corso una promozione eccezionale, per farti beneficiare di 50 euro di sconto per questo KUU.

Puoi quindi acquistarlo a 754,99 € anziché 799,99 € approfittando del codice promozionale: ADOQX97Z . Questa offerta eccezionale sarà valida fino al prossimo 28 aprile alle 23:59 (ora CEST).

Potrai anche godere di una garanzia di un anno sul tuo nuovo acquisto.

KUU Lebook Pro 2 in 1 Laptop, Intel Core i7-8550U CPU 12,6 pollici 2160 × 1440 IPS Touchscreen Custodia in metallo Tablet PC, 16 GB RAM 512 GB SSD PCIE Tablet con tastiera e penna Notebook https://t.co/qVTeGCrJtt via @amazon — Zazoom Social News (@zazoomblog) April 11, 2022

Altre News per: lebooklaptoppotenteeconomico