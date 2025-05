Recensione Eufy C10: il robot aspirapolvere ultra compatto ed economico

Eufy Clean C10 si posiziona tra i robot aspirapolvere più sottili e intelligenti nella fascia economica. Pensato per chi vive con animali domestici o cerca un aiuto pratico nella pulizia quotidiana, questo modello compatto offre funzionalità avanzate come autosvuotamento, mappatura precisa e una spazzola estensibile per i bordi, il tutto ad un prezzo contenuto.

Design ultra-sottile e compatto

Altezza: solo 7,3 cm , ideale per pulire sotto mobili bassi

, ideale per pulire sotto mobili bassi Larghezza contenuta: 32,5 cm

Struttura leggera, facile da trasportare su più piani

Materiali solidi e buon design

Base di ricarica con contenitore autosvuotante da 3L (fino a 60 giorni di autonomia)

7 giorni con Eufy C10

Abbiamo testato il Eufy C10 in un appartamento da 100 mq con pavimenti in cotto bianco, un gatto, un divano basso e una cucina sempre attiva. Ecco com’è andata giorno per giorno:

Lunedì: prima configurazione e mappatura

Installazione semplice tramite app Eufy Home. Dopo la ricarica, il C10 ha effettuato la prima mappatura in 20 minuti. Il laser frontale ha riconosciuto bene le stanze. Inserite zone vietate (angolo ciotole gatti) e programmata la pulizia quotidiana alle 8:00.

Martedì: prima pulizia automatica

Avviato mentre eravamo fuori. Al rientro, pavimenti liberi da polvere e peli, tappeti ben trattati. L’aspirazione si è attivata in automatico sui tappeti del corridoio. Il contenitore interno si è svuotato da solo nella base: ottimo comfort.

Mercoledì: pulizia post-cucina

Dopo il pranzo, selezionata la sola zona cucina dall’app. In 15 minuti ha rimosso briciole sotto il tavolo e macchie leggere. Lo spessore ridotto ha permesso l’accesso sotto le sedie. Ottimo lavoro anche sugli angoli, grazie alla spazzola estensibile.

Giovedì: test su peli di animali

Il tappeto risultava coperto di peli. Il robot ha impiegato 20 minuti per pulire a fondo la zona, aspirando tutto senza intoppi. Nessun blocco della spazzola, solo capelli attorcigliati facilmente rimossi a mano.

Venerdì: uso manuale con Google Home

Comandato con la voce tramite Google Assistant. Pulizia del soggiorno e rientro alla base tutto via comandi vocali. Non ha riconosciuto un calzino abbandonato, ma lo ha evitato senza trascinarlo. Navigazione ancora logica.

Sabato: pulizia completa con casa piena

Durante una visita di amici, il robot ha lavorato mentre eravamo in terrazzo, gestendo ostacoli temporanei. Ha pulito tutto in circa 75 minuti con una sola carica. Nessuna area trascurata.

Domenica: manutenzione e pulizia filtro

Controllata la base: sacchetto autosvuotamento al 15%, filtro HEPA con poca polvere. Pulite spazzole laterali e ruote. Tutto accessibile senza cacciaviti. In 5 minuti il robot era pronto per una nuova settimana.

Pro e contro emersi durante il test settimanale

PRO : Pulisce sotto mobili bassi con estrema facilità Spazzola estensibile molto utile vicino agli angoli Gestione tappeti efficace grazie al rilevamento automatico App Eufy semplice ma completa Autosvuotamento davvero comodo

: CONTRO : Nessun riconoscimento visivo degli oggetti: serve ordine Il braccetto per i bordi non sempre si estende Lo svuotamento automatico è un po’ rumoroso

:

Eufy C10 è un robot affidabile, versatile e ben ottimizzato per le esigenze quotidiane, anche in case vissute con animali.

Navigazione precisa con sensore laser

Pur non avendo la classica torretta LiDAR, il C10 utilizza un laser frontale che consente una mappatura dettagliata e una navigazione logica. Supporta la gestione multi-mappa per case su più piani, ma non ha riconoscimento visivo degli oggetti, quindi è consigliato evitare ostacoli come cavi o calzini.

Prestazioni di pulizia superiori alla media

Con una potenza di aspirazione di 4000 Pa, il Eufy C10 raccoglie il 90% dello sporco in una sola passata. Il canale di aspirazione compatto e la spazzola centrale efficace aumentano l’impatto sulla polvere. L’elemento distintivo è la spazzola laterale con braccetto estensibile, capace di raggiungere gli angoli più difficili.

Attivazione selettiva del braccetto nei bordi più netti

Riconoscimento dei tappeti tramite resistenza: aumenta la potenza in automatico

tramite resistenza: aumenta la potenza in automatico Buoni risultati anche su zerbini e tappeti a pelo corto

Manutenzione semplice e ricambi economici

Filtro HEPA facilmente accessibile

facilmente accessibile Le spazzole raccolgono capelli, ma si puliscono facilmente

Ricambi già disponibili su Amazon a prezzi convenienti

App Eufy Home completa e intuitiva

L’app, ora interamente in italiano, permette di:

Gestire le mappe e zone vietate

e Impostare muri virtuali e programmazioni avanzate

e avanzate Controllare il robot via Google Home e Alexa

e Personalizzare la frequenza dello svuotamento automatico

Attivare la modalità “non disturbare”

Autonomia e rumorosità

Batteria da 3200 mAh : autonomia fino a 120 minuti

: autonomia fino a 120 minuti Riprende la pulizia da dove si era interrotta, se necessario

Rumore contenuto durante l’uso, più evidente solo in fase di svuotamento

Il Eufy Clean C10 è uno dei pochi robot aspirapolvere sotto i 300 euro che offre autosvuotamento, mappatura avanzata e efficace aspirazione anche in presenza di peli di animali. Perfetto per ambienti ordinati e chi desidera un dispositivo essenziale ma smart, con funzioni che superano le aspettative della fascia economica. Il prezzo è in offerta su Amazon a 265,05€ con un punteggio medio delle recensioni di 4.2. Ottimo!