Un importante aggiornamento è in arrivo su GeForce NOW!

Sei nuovi titoli si uniscono alla libreria!

È appena iniziato un nuovo mese ed è arrivato il momento di sperimentare nuovi modi di giocare!

In occasione di questo GFN Thursday, l'esperienza demo si sta aggiornando, fornendo agli iscritti l'accesso istantaneo click-to-play a demo selezionate che si trovano nella nuova riga "Instant Play Free Demos".

Il nuovo aggiornamento sarà lanciato con Chorus, Ghostrunner,Inscryption, Diplomacy Is Not an Option e The RiftBreaker Prologue, permettendo ai membri di provare giochi popolarissimi e di successo in streaming suGeForce NOW prima di acquistare la versione completa per PC. Altri titoli saranno aggiunti nel tempo.

I membri possono anche provare l'esperienza completa di GeForce NOW attraverso i nuovi abbonamentiPriority e RTX 3080, assaporando le funzionalità RTX in Ghostrunner e il DLSS in Chorus.

Anche due finalisti dell'Epic MegaJam del 2021 si uniranno ai test dei nuovi popolarissimi titoli in streaming suGeForce NOW come Microwasp Seekers o il nuovo gioco a tema ciberneticoBoti Boi.

Ma non è tutto - l'aggiornamento 2.0.39 dell’app è in rolling out per PC e Mac con ottimizzazioni per la migliore esperienza di gioco e un nuovo blocco di titoli che si unisce la libreria GeForce NOW.

Oltre alle nuove demo, date un'occhiata ai sei titoli pronti per lo streaming questa settimana:

