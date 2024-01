10 nuovi giochi si uniscono alla libreria di GeForce Now!

Se non siete riusciti a rispettare i vostri buoni propositi per l'anno nuovo, non preoccupatevi perché ne abbiamo di nuovi per voi in questo GFN Thursday!

L'ultimo aggiornamento in arrivo, porta la risoluzione a 1440p a 120fps sui dispositivi Android per gli utenti Ultimate. Potrete giocare in streaming ad oltre 1.800 titoli della libreria GeForce NOW dal vostro dispositivo mobile con una qualità d'immagine eccezionale.





Questa settimana abbiamo 10 nuovi giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW, tra cui Stargate Timekeepers e Enshrouded, entrambi in arrivo nel cloud questa settimana: