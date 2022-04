Smartphone da acquistare in Italia Lo smartphone che stavi aspettando

In un mercato dove ormai la scelta di un nuovo smartphone sembra davvero ardua, ci viene incontro una casa produttrice che negli ultimi anni ha sorpreso per innovazione, tecnologia e sviluppo. Stiamo proprio parlando di Huawei.

Infatti è proprio con queste peculiarità che nasce il nuovo dispositivo “HUAWEI nova 9 SE”, uno smartphone dalle prestazioni eccezionali e con un rapporto qualità/prezzo davvero notevole. Andiamo a valutarlo nel dettaglio. In tal modo, acquista smartphone in italia grazie ai nostri consigli.



Specifiche tecniche del nuovo HUAWEI nova 9 SE

Partendo dall'aspetto, il Huawei nova 9 SE, è un dispositivo che richiama esteticamente i precedenti modelli della serie Nova, mantenendo le linee pulite e il design caratteristico. Esso però si fa notare soprattutto per il suo particolare display e le grandi fotocamere posteriori immerse in delle colorazioni sgargianti, grazie anche alla scocca in vetro 3D. Queste ultime le possiamo trovare nelle versioni blu, bianco e nero.



Display

Come dicevamo, un punto di forza di questo modello è proprio il display, infatti esso è costituito da un pannello LCD da 6.78 pollici con un’ottima risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 pixel). Inoltre il refresh rate è di 90 Hz di frequenza con un campionamento del tocco fino a 270 Hz. Praticamente un must per tutti gli amanti del gaming!



Hardware

Passiamo ora al cuore pulsante ovvero l'hardware, qui troviamo infatti un processore Qualcomm Snapdragon 680, che va a potenziare e migliorare la resa fotografica, sia nei giochi, sia nell'audio che nello streaming.

Memoria RAM da 8 GB e ben 128 GB di memoria ROM.

Il sistema operativo è Android 11 EMUI 12.



Fotocamere

Un'altra caratteristica che rende eccezionale questo dispositivo è la fotocamera posteriore che fa la differenza in termini di qualità negli scatti e nei video.

- Le specifiche della fotocamera posteriore sono: alta risoluzione da 108 MP (apertura f/1.9), ultra-grandangolare da 8 MP (apertura f/2.2), profondità da 2 MP (apertura f/2.4), Macro da 2 MP (apertura f/2.4). La risoluzione dell'immagine arriva fino a 12000 x 9000 pixel e la risoluzione video fino a 1920 x 1080 pixel.

- Le specifiche della fotocamera anteriore sono: 16MP (apertura f/2.2) con risoluzione dell'immagine fino a 4608 x 3456 pixel e video a 1920 x 1080 pixel.



Connettività e Batteria

Le caratteristiche della connettività sono: Dual SIM, 4G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, USB 2.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/GALILEO/QZSS.

A garantire la funzionalità di tutto abbiamo una batteria da 4000 mAh con supporto per la ricarica rapida Huawei SuperCharge a 66W.



Conclusioni

In definitiva HUAWEI nova 9 SE è un ottimo smartphone dal design accattivante e dalle ottime prestazioni che eccelle sotto tutti i punti di vista, andando incontro anche alle più particolari esigenze.

