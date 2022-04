Poco F4 GT : Ecco lo smartphone da Gaming

Già presentato a febbraio con il nome di Redmi K50G in Cina, Poco, del gruppo Xiaomi, ha lanciato in Europa un telefono da gioco di punta a prezzi accessibili con il nome finale di Poco F4 Gt.

Poco F4 GT: Caratteristiche, Design e Prezzo



Il Poco F4 GT è disponibile dal 26 aprile 2022 in Italia in due configurazioni di memoria 8/128 GB e 12/256 GB, vendute rispettivamente a 599,90 € e 699,90 €.



Lo smartphone si posiziona nel segmento intermedio di fascia alta. Non è un flagship a tutti gli effetti come un Galaxy S22 o uno Xiaomi 12, ma spunta le caratteristiche giuste sulla sua scheda tecnica per scommettere tutto su prestazioni lato gaming e consumo di contenuti multimediali.

Caratteristiche e specifiche tecniche Poco F4 GT



Sul lato hardware e POCO F4 GT è dotato del chip Snapdragon 8 Gen 1, un display AMOLED FHD + da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una batteria da 4.700 mAh con supporto per 120 W cablato ricarica rapida, tripla fotocamera da 64 MP sul retro e uno sparatutto per selfie da 20 MP.

In termini di connettività, il Poco F4 GT offre supporto 5G (SA+NSA), 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC. Il telefono offre anche quattro altoparlanti bilanciati per un'esperienza di gioco coinvolgente, certificazione Dolby Atmos, certificazione Hi-Res Audio e certificazione Hi-Res Audio Wireless.

Design

Per quanto riguarda il design, il Poco F4 GT è elegante e più sobrio dei suoi colleghi da gaming, anche se questo DNA è ancora chiaramente visibile.

Il retro è in vetro opaco ricoperto di Corning Gorilla Glass Victus. Il Poco F4 GT è disponibile in 3 colori: Stealth Black, Knight Silver e Cyber Yellow.



Il retro opaco leggermente granuloso è ricoperto da motivi con un rivestimento più liscio che agisce come una sorta di fascia antiscivolo e aderisce meglio alle mani.



Lo smartphone ha anche 4 altoparlanti Dolby Atmos. Lo smartphone misura 162,5 mm x 76,7 mm x 8,5 mm e pesa 210 g.

Il modulo fotografico rettangolare è visivamente piuttosto classico, fatta eccezione per il flash LED che ha letteralmente la forma di un fulmine.

Sul lato destro del telefono troviamo il lettore di impronte sotto il pulsante di accensione/spegnimento, ma anche i trigger magnetici pop-up.



Per i giocatori più accaniti, i trigger offrono un'esperienza di gioco unica. Testato su più di 100 popolari giochi, i trigger mostrano prestazioni notevolmente stabili, reattive e durature. Quindi giocare a giochi come Call of duty, PUBGM, Genshin, Free fire, sarà un'esperienza davvero immersiva.

I trigger possono essere anche usati per essere personalizzati per essere utilizzati come scorciatoie per attivare la fotocamera, la registrazione dello schermo o la torcia.



Piace il fatto che si tratti di pulsanti fisici e non tattili, come generalmente accade ultimamente. Il clic dei trigger quando premuti è più soddisfacente delle vibrazioni delle versioni aptiche.

Il fatto che poi i grilletti siano retrattili è un espedientefrancamente interessante, si può persino avere un'animazione ed effetti sonori quando si aprono o si ritraggono i pulsanti.



Poco garantisce che ogni trigger può resistere a 1,5 milioni di pressioni, quindi la reattività non si dovrebbe deteriorare con tempo.

Display Poco F4 GT

Il Poco F4 GT ha uno schermo Amoled da 6,67 pollici con una risoluzione Full HD + di 2400 x 1080 con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento di 480 Hz.

Lo schermo amoled è di buona qualità ed è abbastanza luminoso da essere leggibile all'aperto, i tipici 800 nit pubblicizzati sono nella media del mercato per questa fascia di prezzo.



Prestazioni

Il Poco F4 GT è dotato del SoC Snapdragon 8 Gen 1 di fascia alta di Qualcomm e della sua GPU Adreno 730, il tutto abbinato a 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria UFS 3.1.



Con questa dotazione non ci dovrebbero essere problemi in termini di potenza grezza e Poco, come sempre, dalla parte del controllo della temperatura si prende i meriti della sua tecnologia LiquidCool 3.0



Il Poco F4 GT infatti promette un efficiente controllo della temperatura con la sua tecnologia.

Poco F4 GT – Fotocamera

Il Poco F4 GT ha un triplo modulo fotografico sul retro, supportato da un obiettivo principale da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP. Nella parte frontale è presente una selfie camera da 20 MP.



Ancora una volta, non c'è molto da dire se non che questa configurazione non è nulla di trascendente sulla carta. La qualità delle foto non è chiaramente l'obiettivo primario perseguito dal Poco F4 GT, come detto è uno smarphone orientato al gaming.



Ciò non significa che i risultati siano scadenti. Inoltre il sensore macro da 2 MP, l'obiettivo principale e il suo sensore Sony IMX 686 dovrebbero produrre scatti diurni decenti

Autonomia: 120 watt e caricatore incluso

Il Poco F4 GT ha una batteria da 4700 mAh con una ricarica rapida HyperCharge da 120 watt. I 120 watt sono sempre utili, soprattutto quando si vuole giocare, ma la batteria è scarica.

Prezzo e disponibilità Poco F4 GT

Il POCO F4 GT parte da 599 euro per il modello da 8 GB + 128 GB e 699 euro per la configurazione da 12 GB + 256 GB.

Tuttavia, esiste uno speciale sconto per le persone che ordinano tra il 28 aprile e il 7 maggio, il che lo rende se possibile ancora più appetitoso, riducendo il costo finale di 100 euro.

Il Poco F4 GT sarà disponibile su AliExpress e sul negozio online di POCO.



