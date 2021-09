Xiaomi 11T Pro: 4 Motivi per Acquistare il Nuovo Smartphone 5G

Xiaomi ha lancato sul mercato la serie di smartphone 11T, la sua nuova linea di fascia media, progettata per succedere alla serie Mi 10T. L'11T Pro di fascia alta è il telefono più avvincente del trio e consente a Xiaomi di offrire un'alternativa più economica alla più costosa serie di punta Mi 11 del produttore cinese.

Caratteristiche principali Xiaomi Mi 11T

Xiaomi Mi 11T Pro ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, due potenti chipset e un obiettivo da 108 megapixel che guida il suo set di fotocamere, ma la caratteristica principale è il caricabatterie. L'11T è dotato di un caricabatterie in dotazione da 120 watt, una novità per Xiaomi e per il settore in generale.

La Ricarica veloce da 120 W





In un momento in cui i colossi del settore Samsung e Apple hanno rimosso i loro caricabatterie in-box, Xiaomi va controtendenza. La società afferma che il suo caricabatterie da 120 watt fornisce una carica completa della batteria da 5.000 mAh in soli 17 minuti. E' un certo numero di recensioni sembra confermarlo, confermando il tempo di ricarica tra 15 e 21 minuti, il che spazza via tutta la concorrenza.

Xiaomi ha già presentato le prime funzionalità di questo smartphone di fascia alta, che si adatta alla strategia del produttore di telefoni cinese, quella di offrire un un prodotto di valore eccezionale ad un prezzo ridotto rispetto alla concorrenza. Questa è anche una caratteristica che si ritroverà anche nella più costosa serie di punta Mi 12 (il nome non è ancora confermato), prevista per l'inizio del prossimo anno.

Due chipset Qualcomm, incluso Snapdragon 888





Lo Xiamoi 11T Pro ha un processore di punta, nientemeno che il top di gamma Snapdragon 888 di Qualcomm. Questo chipset si trova in molti dei telefoni premium di Samsung, tra cui il Galaxy Z Fold 3 5Ge il Galaxy S21 Ultra. L'11T Pro di Xiaomi non è affatto il primo telefono di fascia media a essere dotato di un processore di punta, ma è sicuramente un'aggiunta gradita, considerando che Qualcomm promette dal 25% al 35% in più di elaborazione e prestazioni della scheda grafica con l'888 rispetto all'865.



C'è anche il modem X60 di Qualcomm che, secondo la società, è stato "costruito per consentire a più reti di raggiungere un 5G più veloce e a bassa latenza", anche se l'esperienza probabilmente varierà a seconda del supporto dell'operatore e della disponibilità del 5G.

Il display a 120Hz rende lo scorrimento veloce





L'11T Pro di Xiaomi ha un display adattivo a 120 Hz, il che significa che può passare automaticamente da 60 Hz a 120 Hz a seconda del tipo di contenuto visualizzato. È anche un modo che consente al telefono di risparmiare sulla durata della batteria.



La maggior parte dei telefoni ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, il che significa che il telefono si aggiorna 60 volte al secondo. Con un display 120z, i giochi e la navigazione tra le app saranno molto più veloci e otterrai un'esperienza generalmente più fluida. Anche i nuovi iPhone 13 Pro e Pro Max hanno display a 120Hz.

Prezzo Xiaomi Mi 11T Pro

Il prezzo dello smartphone 5G Xiaomi 11T Pro, che puoi acquistare qui a partire da 599 euro per il modello base, ha 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, fino a 699 euro per 12 GB/ 256 GB.

Con tutte queste funzionalità di fascia alta, probabilmente ti starai chiedendo come Xiaomi sia riuscita a raggiungere un prezzo accessibile per il suo 11T Pro. Rispetto alla sua serie di punta Mi 11, l'azienda ha ridotto alcune funzionalità. Uno dei tratti distintivi di un telefono veramente di fascia alta è l'ambito teleobiettivo, che consente al telefono di catturare immagini nitide di soggetti lontani attraverso zoom ottici e digitali di vasta portata.



L'11T Pro ha una configurazione della fotocamera rispettabile, che include un grandangolare da 108 megapixel, mentre è assente il teleobiettivo. Il superphone Mi 11 Ultra di Xiaomi, molto più costoso, ha un teleobiettivo in stile periscopio con zoom ottico 5x.

L'11T Pro poi, in base alle specifiche, ha un grado di protezione IP58. Ciò significa che non può sopportare l'immersione subacquea. I telefoni di fascia alta tendono ad avere un grado di protezione IP68 che li rende impermeabili.

Inoltre, vale la pena notare che Xiaomi sta limitando l'utile netto sui margini al 5% per i suoi prodotti hardware. A loro volta, i prezzi degli smartphone sono mantenuti a un livello ragionevole e l'azienda è in grado di mantenere la promessa di rapporto qualità-prezzo che l'ha aiutata a crescere fino ad arrivare alla seconda produttrice di smartphone al mondo.

Specifiche Xiaomi 11T Pro



Xiaomi Mi 11T Pro Dimensioni dello schermo, risoluzione AMOLED da 6,7 pollici; FHD Plus (2.400x1.080 pixel) Densità di pixel ~400ppi Dimensioni (millimetri) 164,1x76,9x8,8 mm Peso (once, grammi) 204 g Software mobile Android 11 Telecamera Wide da 108 megapixel / ultrawide da 8 MP / telemacro da 5 MP Fotocamera frontale 16 megapixel Acquisizione video 4K Processore Qualcomm Snapdragon 888 Magazzinaggio 128 GB, 256 GB RAM 8GB, 12GB Memoria espandibile No Batteria 5.000 mAh (caricabatterie da 120 W incluso) Sensore di impronte digitali Lato Connettore USB-C Jack per cuffie No Caratteristiche speciali 5G, caricatore da 120 W, display da 120 Hz, 5G abilitato; altoparlanti stereo Prezzo (al lancio) 599 euro

