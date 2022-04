Isola dei Famosi 2022 : quanto guadagnano i concorrenti?

I concorrenti dell'soffrono (e non poco) la fame, reality ricco di avventure che vede ancora una volta Ilary Blasi alla guida di Canale 5. In mezzo a prove di immunità, ricompense ed equilibri sempre più precari, i naufraghi sono in Honduras. Ma per loro questo, ricordiamolo, è pur sempre un lavoro e ognuno di loro riceve un compenso, spesso con cifre vertiginose. Mai protagonisti di questa edizione? E qual è lo 'stipendio' della padrona di casa? Tra dure prove e mancanza di cibo, molti sono già provati dalla fame, dal disagio. E delle discussioni e dei confronti che di certo non sembrano mancare a Playa Cochinos.

Difficoltà che, però, sono seguite da bellissimi nascondigli: qual è, in realtà, la ricompensa per i naufraghi di questa sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi? In molti lo chiedono, ma il portale Mow si è incaricato di fare chiarezza e fornire le prime indiscrezioni.

La produzione pagherebbe tra i 5 e i 10mila euro a concorrente, ma tra i più pagati ci sarebbero Lory Del Santo, che ha già vinto un'edizione dell'Isola dei Famosi, Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, e Marco Melandri, il campione eliminato nell'ultima puntata.

È bene precisare che il compenso potrebbe variare anche a seconda della permanenza dei naufraghi nel gioco, mentre chi deciderà di sua spontanea volontà di lasciare il reality potrebbe andare incontro ad una sanzione. E quanto guadagna Ilary Blasi, che si occupa della trasmissione? Al momento nessuna informazione è trapelata, ma ricordiamo che l'anno scorso la conduttrice ha guadagnato circa 50.000 euro a puntata.

