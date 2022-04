UBISOFT ANNUNCIA RAINBOW SIX MOBILE

I giocatori possono iscriversi per avere la possibilità di partecipare ai prossimi test

Ubisoft annuncia Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile, il nuovo sparatutto tattico in prima persona free-to-play, per dispositivi iOS e Android disponibile su App Store e Google Play.

Diretto da un nuovo team dedicato a Ubisoft Montreal, Rainbow Six Mobile offre la vera esperienza di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, dove il gameplay tattico incontra l’azione adrenalinica. Incontri 5v5 PvP nella modalità principale: Assalitori contro Difensori. Gli Assalitori avranno droni da esplorazione per raccogliere informazioni e irrompere strategicamente attraverso muri, soffitti e pavimenti distruttibili, mentre i Difensori dovranno barricare tutte le entrate e usare telecamere-spia e trappole per rendere sicura la loro postazione. Unendo strategia e lavoro di squadra, sperimenterai l’eccitazione degli scontri ravvicinati alternando attacco e difesa per sconfiggere gli avversari.

Metti insieme una squadra di Operatori altamente specializzati dell’universo di Rainbow Six, ognuno con abilità, armi e gadget unici. Il gioco presenta mappe iconiche di Rainbow Six Siege, comprese Banca e Confine e permette modalità PvP come Area Sicura e Bomba. Con grandi obiettivi e una sola vita a disposizione, dovrai adattarti velocemente alla situazione e imparare a fortificare la tua posizione o a penetrare il territorio nemico per portare la tua squadra alla vittoria.

Rainbow Six Mobile è stato sviluppato e ottimizzato per piattaforme mobile, con modalità esclusive e comandi personalizzabili per adattarsi ad ogni giocatore.

