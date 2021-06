UBISOFT ANNUNCIA RAINBOW SIX EXTRACTION

SVELATO INTERAMENTE DURANTE GLI UBISOFT FORWARD





Ubisoft annuncia che il nuovo capitolo del franchise Rainbow Six, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, verrà rivelato il 12 giugno alle 21:00 durante gli Ubisoft Forward. Per un primo sguardo a Rainbow Six Extraction, in origine conosciuto come Rainbow Six Quarantine, dai un’occhiata al teaser.









Per scoprire di più su Rainbow Six Extraction, guarda qui il messaggio del team di sviluppo:





