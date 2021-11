Ubisoft annuncia Tom Clancy's Rainbow Six Invitational 2022

Tutte le squadre che hanno già partecipato a Tom Clancy’s Rainbow Six Esport così come i nuovi team possono iniziare a iscriversi per partecipare alle qualificazioni regionali





Ubisoft annuncia che la sesta edizione del Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational si terrà a Montreal, Canada, dall’8 al 20 febbraio 2022. Il Six Invitational 2022, il momento più importante dell’annata di competizioni di Rainbow Six Siege, riunirà 20 squadre provenienti dalle 4 maggiori aree del circuito Rainbow Six Esport, che gareggeranno in un ambiente LAN offline.





"Più che un semplice torneo, il Six Invitational è il momento dell'anno in cui l'intera famiglia Siege si riunisce per celebrare un nuovo anno di Rainbow Six Siege. Con un evento così simbolico, prendere la decisione di non ospitare un pubblico dal vivo è stato difficile" ha condiviso il team globale di Rainbow Six Esports.

"La salute e la sicurezza di tutti i partecipanti è la nostra priorità principale, e guardiamo ad ogni evento sulla base di dati empirici, una valutazione globale del rischio e una valutazione continua della curva della pandemia. Stiamo monitorando continuamente la situazione e rivaluteremo l'opzione di un pubblico limitato in loco nel gennaio 2022, se i requisiti e le restrizioni locali lo consentiranno. Mentre non vediamo l'ora di riaccogliere i fan nei nostri eventi esports; ci stiamo impegnando a rendere il Six Invitational 2022 un vero momento di festa per la community, e stiamo lavorando a nuove idee che non vediamo l'ora di condividere con voi presto."

Sedici squadre si sono già aggiudicate il proprio posto nella gara, accumulando punti nelle leghe regionali e nel Six Majors durante la Stagione 2021 dei Rainbow Six Esport. Questi punti hanno contribuito alla loro posizione nella Classifica Mondiale e hanno determinato la loro qualificazione al Six Invitational 2022.

- Team oNe Esports (America Latina)

- Squadra BDS (Europa)

- Team Liquid (America Latina)

- Ninjas in Pyjamas (America Latina)

- Susquehanna Soniqs (Nord America)

- Oxygen Esports (Nord America)

- FaZe Clan (America Latina)

- Elevate (Asia-Pacific)

- Natus Vincere (Europa)

- Spacestation Gaming (Nord America)

- Team Empire (Europa)

- DarkZero Esports (Nord America)

- DWG KIA (Asia-Pacific)

- FURIA Esports (America Latina)

- SANDBOX GAMING (Asia-Pacific)

- Rogue (Europa)

Sono disponibili ancora quattro posti – uno per regione – nelle Qualificazioni Aperte. Ogni Qualificazione regionale segue il proprio regolamento.

Tutti i dettagli per le qualificazioni al Six Invitational, compresi link di registrazione, sono disponibili qui: http://www.rainbow6.com/SI2022qualifiers

