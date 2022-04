Guerra Ucraina Russia : Lo scopo è salvare Donetsk e Lugansk

"La sovranità delle repubbliche popolari diè stata riconosciuta dalla, le abbiamo riconosciute come stati indipendenti. L'operazione militare speciale è stata avviata su loro richiesta: uno degli obiettivi principali èqueste repubbliche e ripristinare la loro statualità entro i confini del 2014, entro i confini sanciti dalla loro costituzione". Lo ha detto -come riporta la Tass- il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista televisiva con il canale Bielo-24.

"Qual è l'obiettivo delle truppe russe? Vogliono prendere il Donbass e il sud dell'Ucraina". Così il presidente ucraino Zelensky in un video-messaggio. "Qual è il nostro obiettivo? Difendere noi stessi, la nostra libertà, la nostra terra e il nostro popolo", ha proseguito Zelensky, aggiungendo che le forze ucraine che stanno riprendendo le zone intorno a Kiev e Chernihiv non stanno consentendo ai russi di ritirarsi senza combattere. Poi l'accusa al premier ungherese Orban, "unico leader europeo a sostenere Putin".

Esplosioni nel centro di Odessa, la città portuale sul Mar Nero nel sud dell' Ucraina. Immagini sui social mostrano il centro cittadino colpito da alcuni razzi e colonne di fumo tra i palazzi. Nella notte le sirene di allarme per i movimenti dei bombardieri russi sono suonate nelle principali città ucraine: da Kiev a Mariupol, da Leopoli a Dnipropetrovsk e, appunto, a Odessa. Secondo il giornale online 'Odessa Life', è stata colpita "un'infrastruttura critica", mentre sui social si parla di attacco a vari depositi di carburante.

Tornano a suonare le sirene per possibili attacchi aerei in Ucraina. L'allarme è scattato alle 4.20 locali (3.20 in Italia) in molte città, tra cui Kiev, Leopoli, Dnipropetrovsk e Odessa. Le autorità ucraine hanno segnalato la presenza di bombardieri russi in volo che potrebbero anche colpire infrastrutture e insediamenti civili.

"Il nemico continua a effettuare sistematici attacchi missilistici e aerei con armi ad alta precisione su obiettivi militari e civili, ma l'intensità è diminuita". Lo dichiara lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nel quotidiano report. "Ulteriori unità nemiche - si legge - si stanno preparando a prendere parte alle ostilità sul territorio dell'Ucraina. Si prevede la creazione di battaglioni 'volontari' di residenti dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina e mercenari".

La Russia sta facendo appello alle organizzazioni internazionali "per indurre le autorità ucraine a notificare per iscritto entro le 03:00 ora di Mosca del 3 aprile l'evacuazione" degli stranieri. Le assicurazioni scritte delle autorità ucraine dovrebbero essere inviate alla Russia, alla Turchia, al Comitato internazionale della Croce Rossa e all' Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

