Guerra Ucraina Russia, Mariupol : Mosca annuncia cessate fuoco

Il ministero della Difesa russo hastamane unillocale, a, per consentire l'evacuazione dei civili dalla città portualeassediata. Alle 9, ora italiana, dovrebbe essere aperto un corridoio umanitario daa Zaporizhzhia attraverso il porto di Berdiansk, controllato dalle forze russe. Intanto, un funzionario ucraino ha fatto sapere che domani riprenderanno online i negoziati di pace. A conclusione della discussione generale, il ministro dei rapporti con il parlamento Federico D'Incà ha posto in Aula al Senato la questione di fiducia al dlsul testo approvato dalla Camera. Oggi il voto intorno alle 11 per il via libera definitivo al provvedimento.

"Non è il momento di complottare con Vladimir Putin". Lo ha detto la direttrice della comunicazione della Casa Bianca, Kate Bedingenfeld, rispondendo a una richiesta da parte dell'ex presidente statunitense Donald Trump di ottenere informazioni sulle attività in Ucraina di Hunter Biden. Trump aveva detto "Putin sveli i misfatti di Hunter Biden", dopo che nei giorni scorsi Mosca aveva accusato il figlio del presidente di finanziare laboratori del Pentagono in Ucraina per lo sviluppo di armi biologiche.

Il presidente russo Vladimir Putin ha spiegato in una telefonata al cancelliere tedesco Olaf Scholz che i clienti europei potranno continuare a pagare il gas russo in euro versandoli a Gazprombank, non colpita da sanzioni, che li convertirà in rubli. Secondo un portavoce del governo di Berlino Scholz "ha espresso disaccordo con questa procedura, ma ha chiesto informazioni scritte per capirla meglio". Scholz e Putin hanno deciso di proseguire il confronto su questo tema mediante i rispetti esperti.

Il premier Draghi ha avuto nel pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente russo Putin. La telefonata, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, è durata circa un'ora. Il Cremlino in una nota riferisce: Putin ha informato Draghi "sui progressi dei negoziati tra i rappresentati russi e ucraini, riuniti il giorno prima a Istanbul". E ha spiegato le ragioni collegate alla decisione di Mosca di modificare i pagamenti per le forniture di gas russo in rubli.

Altre News per: guerraucrainarussiamariupolmoscaannunciacessate